Europe 1 Studio lance Gamers, les histoires secrètes du jeu vidéo, le 4 mars

Europe 1 lancera le 4 mars prochain le premier épisode de "Gamers, les histoires secrètes du jeu vidéo", une série originale produite par Europe 1 Studio.

Lancé en septembre 2018, Europe 1 Studio est le label d'Europe 1 dédié à la création audio et qui accompagne les créateurs, les médias et les marques qui souhaitent explorer de nouveaux territoires sonores.

Pour sa première saison, Europe 1 Studio a lancé 8 créations originales et cumulé plus de 24 millions d'écoutes grâce à des projets comme "3h56", "L'envol", "Les Attaquantes", le premier podcast qui parle des femmes dans le foot ou encore les deux séries d'Olivier Duhamel "Passion Constitution" et "Nos présidents dans la tourmente".

Dans Gamers, le journaliste Jean-François Morisse vous raconte les histoires secrètes qui se cachent derrière les jeux vidéo cultes.

Tetris, Assassin's Creed, Uncharted, les Sims, Final Fantasy… Il vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui les ont inventés, faits, sauvés parfois. Vous découvrirez leurs récits inédits, dans les coulisses des plus grandes sagas du gaming.