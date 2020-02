Play conférence : Créer un univers Fantasy : l'exemple de "The Witcher 3. Wild Hunt" Mardi 25 février - Petit Auditorium de la BnF - 18h30

Dans le cadre de la saison Fantasy, un cycle de conférence permet aux experts et créateurs de prendre la parole pour mettre en lumière l'histoire et les sources littéraires de la Fantasy mais aussi ses déclinaisons multiples.

La prochaine séance est consacrée à The Witcher, conçue par le studio polonais CD-Projekt .

Mardi 25 février

Play conférence : Créer un univers Fantasy : l'exemple de "The Witcher 3. Wild Hunt"

Petit Auditorium. 18h30

Le dernier titre de la série The Witcher , conçue par le studio polonais CD-Projekt d'après les ouvrages d'Andrzej Sapkowski, questionne la manière dont jeu vidéo et littérature s'approprient l'Histoire et se répondent dans la création d'un univers de Science fiction.

Séance animée par Romain Vincent, chercheur associé du département de l'Audiovisuel, Tony Fortin, journaliste et Justine Breton, maîtresse de conférences en littérature française, université de Reims (sous réserve).

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Accès

François-Mitterrand - Petit auditorium

Quai François-Mauriac – Paris 13e

Entrée Est face à la rue Émile Durkheim