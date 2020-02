Elu champion de la croissance 2020 par les Echos, Plug In Digital révèle les chiffres derrière son succès

Pour la troisième année consécutive, Plug In Digital se classe parmi les champions de la croissance 2020 nommés par les Echos. Avec 302% de croissance entre 2015 et 2018, l'expert français de la distribution digitale récolte la 91ème place sur 500 entreprises, et vient se classer numéro un dans l'industrie de la culture et du divertissement !

Une belle histoire qui débute en 2012 lorsque Francis Ingrand décide de créer Plug In Digital, alors facilitateur d'affaires pour les studios de jeux indépendants. L'entreprise prend rapidement le chemin de la distribution PC, Mobile et Console, avant d'élargir encore son champ d'expertise en 2017 avec la création de son label d'édition, Dear Villagers. Guillaume Jamet, vice-président et directeur éditorial, commente le succès de cette voie : "Apres le rebranding opéré il y a 1 an, notre marque d'édition Dear Villagers a explosé en notoriété. Nous venons encore de franchir un palier avec le lancement de ScourgeBringer, qui est déjà un succès commercial en seulement quelques jours. Et le meilleur est encore à venir avec des titres importants de notre line-up qui sortiront en fin d'année et début 2021. Sans compter les nombreux autres projets à plus long terme qui viendront récompenser les nouveaux investissements financiers et humains que nous avons déployé."

Depuis sa création, Plug In Digital a quasiment doublé de taille chaque année tout en étant rentable. Une croissance qui provient de sa capacité à investir et explorer en précurseur les nouveaux marchés du jeu vidéo, qu'ils soient territoriaux comme la Chine où l'entreprise a inauguré ses nouveaux bureaux cette année, ou technologiques comme dans le Cloud Gaming depuis 8 ans. Francis Ingrand, CEO et fondateur, explique l'importance de cette activité : "Nous avons été pionniers dans la distribution vers le cloud gaming, dès la création de la société. Alors que le marché explose aujourd'hui, nous sommes un partenaire quasi incontournable pour les opérateurs. C'est une plus-value importante pour nos éditeurs et studios partenaires, car on parle désormais de revenus complémentaires très significatifs."

La société compte désormais 24 employés et employées dont 9 embauches en 2019, répartis entre Shanghai, Paris et Montpellier. Elle se classe sixième entreprise à la plus forte croissance en Occitanie, et est particulièrement active auprès d'associations régionales et nationales comme le Syndicat National du Jeu Video, Women In Games, Push Start, et Capital Games comme l'explique Francis Ingrand : "Nous sommes par essence une entreprise internationale mais restons très soucieux de travailler nos implantations locales et d'aider les écosystèmes du jeu vidéo a se développer, que ce soit à notre siège de Montpellier, à Paris, à Shanghai ou dans le cadre national du SNJV, dont je suis vice président. Nous soutenons de nombreuses actions et associations pour aider le rayonnement de notre industrie."

Des résultats qui seraient impossibles sans l'appui de partenaires fidèles ! 2019 marque de nouvelles et très belles collaborations avec des éditeurs tels que Focus Home Interactive ou Raw Fury, et le renforcement de nos partenariats comme avec Microsoft, Orange ou Twitch.

"Notre objectif en 2020 est de renforcer notre croissance, portée par le dynamisme de notre nouveau label d'édition Dear Villagers et la poursuite de notre stratégie de distribution à travers le monde et sur toutes les plateformes.

C'est aussi pour nous l'année de la Chine avec la confirmation et la mise en place de nombreux accords et partenariats avec les plus grands acteurs de ce pays."

Chiffres clés

Plus de 1000 jeux en distribution (PC, Mobile et Consoles)

200 plateformes de distribution

300 partenaires (éditeurs et développeurs)

24 employés et employées

Voir L'article Des Echos "Les Champions de la croissance 2020"