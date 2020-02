Projection-débat du documentaire de Game Spectrum : "Qui sont les joueurs de jeux vidéo" Mercredi 19 février 2020à 19h30 à Lyon - Projection des chapitres 1, 2 et 3 du documentaire de Game Spectrum, suivie d'un débat modéré par Lyon Game Dev et Apsoly

Qui sont les joueurs de jeu vidéo ?

Une histoire de la masculinité geek à l'aune des études de genre.

Game Spectrum ouvre le dossier en cherchant à répondre à cette question avec son documentaire diffusé le 7 janvier 2020.

... De nombreux débats ont suivi ! Et pourquoi pas en discuter dans la joie et la bonne humeur au Puzzle Inn le 19/02 ? Nous vous proposons un temps d'échanges encadré de psychologues sociaux d'Apsoly et des membres motivé.e.s de Lyon Game Dev.

Masculinité hégém... quoi ?

Pas de panique, ces thèmes sont abordés dans le documentaire sans raccourci. Diffusion, dans un premier temps, des chapitres 2, 3 et 4 du documentaire de Game Spectrum.

Chapitre 1 - Les mecs dans le jeu vidéo

Chapitre 2 - Être un homme

Chapitre 3 - La masculinité geek

Le tout sera suivi dans un second temps d'un moment de débats et d'échanges, ponctué par l'animation des modérateurs et modératrices. Les questions et points techniques pourront être abordés grâce aux psychologues sociaux présent.e.s.

Pourquoi ne diffuser que trois parties ?

Tout simplement pour permettre à tou.te.s de venir regarder et participer au temps d'échange qui suivra et afin d'être le plus inclusif possible en termes d'horaires. Le documentaire est passionnant, complet et se regarde dans son ensemble : il est important de bien comprendre ce point.

Nous vous proposerons de diffuser les parties suivantes lors d'une autre date.

Programme

19 h 30 : ouverture des portes

20 h : contextualisation et début de la projection

~ 21 h : fin de la projection et lancement du débat

~ 22 h : on coupe et on poursuit les échanges de manière plus informelle !

Prix libre ~ Sur place

50% de l'argent récolté sera reversé à Game Spectrum afin de soutenir la chaîne !

et 50% pour soutenir nos actions

Informations pratiques

Inscription en ligne

Date et heure

Mercredi 19 février 2020à 19h30

Adresse

Puzzle Inn

278 Rue de Créqui

69007 Lyon