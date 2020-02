Fonds d'Aide au Jeu Vidéo (FAJV) : date limite de dépôt des dossiers le 28 février 2020 Initialement prévue au 21 février 2020 la date de dépôt des dossiers FAJV a été repoussée au 28 février 2020

Si vous souhaitez déposer un dossier de demande d'aide à la première session de 2020 vous devrez le faire au plus tard le vendredi 28 février 2020 (date limite de réception par le CNC*)

Le fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV) soutient la création et l'innovation dans le secteur du jeu vidéo. Cofinancé par le Ministère de l'Economie et des Finances et le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), il est géré par ce dernier. Les aides sélectives du FAJV sont destinées à accompagner les entreprises de création au stade du développement et de la réalisation d'un prototype de jeu ou en phase de production. Le fonds peut également accompagner des manifestations à caractère professionnel.

En juin 2019, le CNC a lancé une nouvelle aide à l'écriture spécifiquement destinée aux auteurs de jeu vidéo. Cette aide, inédite dans le secteur du jeu vidéo, permet d'accompagner l'élaboration d'une bible de conception présentant toutes les caractéristiques du jeu à venir. Son principal objectif est d'encourager l'originalité et la prise de risque artistique à la naissance d'un projet.

Plus d'information et téléchargement les dossiers de demande d'aide sur le site du CNC.

Contact

Lionel Prevot

Chargé de mission pour le jeu vidéo au CNC

tél. 01 44 34 36 29

lionel.prevotcnc.fr

Fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV)

L'aide à l'écriture, exclusivement destinée aux auteurs, intervient très en amont et accompagne l'élaboration de la bible de conception d'un jeu. Elle est versée sous forme de subvention.

L'aide à la pré-production de jeux vidéo vise à lever les verrous technologiques nécessaires à la réalisation d'un prototype de jeu non commercialisable. Elle est versée pour moitié sous forme d'avance remboursable, pour moitié sous forme de subvention.

L'aide à la création de propriétés intellectuelles est une aide sélective qui permet d'accompagner la prise de risque des studios de développement dans la phase de production des jeux en apportant un soutien à la production de contenus culturels. Il s'agit de favoriser des créations nouvelles et d'inciter les entreprises à créer une valeur patrimoniale autour des jeux vidéo qu'elles produisent en conservant les droits de propriété intellectuelle. Elle est versée sous forme de subvention.

L'aide aux opérations à caractère collectif finance des actions d'information et de promotion destinées à l'ensemble de la profession, et notamment : journées d'études, journées professionnelles, festivals de portée nationale ou internationale. Elle est versée sous forme de subvention.

