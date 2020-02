La France célèbre 20 ans d'histoire du jeu vidéo et de l'esport à Poitiers lors de la Gamers Assembly 1er événement esport français, la Gamers Assembly fêtera du 11 au 13 avril 2020 son 20e anniversaire

L'association FuturoLAN et Grand Poitiers sont fiers et heureux d'annoncer l'édition 2020 de la Gamers Assembly, le 1er évènement esport français, qui souffle cette année ses 20 bougies au Parc des Expositions de Poitiers. Une édition événement sous le signe de l'esport avec la plus grande LAN party de France, mais également la présentation du jeu vidéo sous toutes ses formes au sein de son village offrant 3 jours d'animations, ateliers et découvertes.

20 ans d'histoire du jeu vidéo et de l'esport français

Initiée en 2000 par une association de joueurs souhaitant partager leur passion le temps d'un week-end, la Gamers Assembly est aujourd'hui un modèle de longévité qui rassemble chaque année 25 000 curieux et amateurs de jeux vidéo. L'aventure a commencé avec une poignée de bénévoles dans une petite salle de spectacle à 10km de Poitiers, pour continuer dans l'emblématique Palais du Futuroscope et occuper aujourd'hui la totalité du Parc des Expositions de Poitiers.

La Gamers Assembly prend rapidement une envergure nationale et internationale qui en fait à la fois un des plus grands événements culturels de la région et un rendez-vous pour tous les passionnés d'esport en France et en Europe qui font chaque année un véritable pèlerinage à Poitiers ou suivent les tournois en live sur Internet. Après la Paris Games Week, la Gamers Assembly est la 2e manifestation gaming de France ! Un événement unique et fidèle à ses racines, créé par les joueurs et pour les joueurs.

La Gamers Assembly, inspiration et incubateur de l'esport

Pionnière de la scène esportive française, la Gamers Assembly a ouvert la voie aux plus grandes compétitions qui viennent aujourd'hui chercher en France un public à l'enthousiasme légendaire ainsi qu'un savoir-faire unique en Europe. La Gamers Assembly a révélé l'intérêt du public français pour l'esport et activement participé à son rayonnement et sa professionnalisation. En 20 ans, la Gamers Assembly est devenue un lieu de rencontre pour le public mais aussi pour les professionnels de l'esport dans le cadre de la convention Poitiers Esport Meetings qui se déroule les 9 et 10 avril. Pour les joueurs et équipes amateurs, semi-pros et pros, la Gamers Assembly est une rampe de lancement qui a d'ailleurs révélé la plupart des talents français, à l'image du français ZywOo (Team Vitality), reconnu en janvier meilleur joueur au monde du jeu phénomène Counter Strike : Global Offensive, ou bien de Gotaga (qui a fait ses premières armes sur Call of Duty) et Yellowstar, également découverts lors des premières GA.

Un modèle unique de développement du territoire : Poitiers, capitale de l'esport

Partenaire titre et historique de la Gamers Assembly, Poitiers s'est imposé comme véritable capitale de l'esport. En 20 ans, Grand Poitiers a créé et développé un véritable écosystème autour de l'esport au-delà de la Gamers Assembly, en étant la 1ère agglomération à sponsoriser une équipe - les orKs Grand Poitiers, en proposant des stages d'entraînement aux équipes esportives dans son centre du CREPS (Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive). La communauté urbaine multiplie les rendez-vous esports autour d'événements comme le Family Game Festival pour développer la pratique esportive en famille. En 20 ans, la Gamers Assembly est devenu un lieu de rencontre pour le public mais aussi pour les professionnels de l'esport dans le cadre de la convention Poitiers Esport Meetings qui se déroule les 9 et 10 avril. Grand Poitiers est également présent depuis deux ans à la Paris Games Week avec son propre stand, porte étendard de l'esport à la française et de son rayonnement dans l'hexagone et à l'international.

"Je suis très heureux que la Gamers Assembly fête ses 20 ans à Poitiers. Cette année encore, les joueurs et les équipes vont pouvoir se retrouver pour cet événement devenu incontournable pour Grand Poitiers et ses habitants. En 2000, la GA s'est installée grâce à FuturoLAN et à ses bénévoles, aujourd'hui l'esport fait partie de notre ADN, il incarne l'audace de Grand Poitiers" déclare Alain Claeys, Président de Grand Poitiers.

Un programme riche pour tous !

18 tournois amateurs, semi-pro et pro : Fortnite, League of Legends, Starcraft II, Hearthstone, Rocket League ou encore Rainbow Six : Siege et bien d'autres !

: Fortnite, League of Legends, Starcraft II, Hearthstone, Rocket League ou encore Rainbow Six : Siege et bien d'autres ! Coupe de France de Cosplay : jeux vidéo, pop culture, cinéma… venez admirer les costumes et incarnations de vos personnages préférés !

: jeux vidéo, pop culture, cinéma… venez admirer les costumes et incarnations de vos personnages préférés ! Trophée des Seniors Silver Geek : les meilleurs seniors reviennent sur la grande scène pour s'affronter pour le titre de Champion de Wii Bowling !

: les meilleurs seniors reviennent sur la grande scène pour s'affronter pour le titre de Champion de Wii Bowling ! Espace "Inclusion" : un espace accessible et dédié à tous animé autour de thématiques comme l'esport féminin, la mixité, le handicap, les différentes discriminations, etc.

: un espace accessible et dédié à tous animé autour de thématiques comme l'esport féminin, la mixité, le handicap, les différentes discriminations, etc. Espace Retrogaming , d'hier à aujourd'hui : découvrez ou redécouvrez les jeux et consoles d'antan au sein d'un espace dédié, et les toutes dernières innovations avec les casques de réalité virtuelle.

, d'hier à aujourd'hui : découvrez ou redécouvrez les jeux et consoles d'antan au sein d'un espace dédié, et les toutes dernières innovations avec les casques de réalité virtuelle. Village exposants : détendez-vous et découvrez les derniers produits et innovations auprès des professionnels et acteurs du secteur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel : www.gamers-assembly.net