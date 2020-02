Nicecactus annonce l'acquisition de Glory4Gamers, pionnier européen dans l'organisation de tournois, pour renforcer sa plateforme tout-en-un et accélérer son développement BtoB

Après l'annonce de sa première levée de fonds de 5M€ fin 2019, Nicecactus accélère son développement avec l'acquisition de Glory4Gamers. L'alliance de ces deux spécialistes de l'esport, respectivement dans la formation et le développement de compétences des joueurs amateurs à l'international et dans l'organisation de tournois on/off line, permet à 1 million d'utilisateurs de bénéficier d'une solution tout-en-un. Les joueurs, partenaires et clients BtoB peuvent désormais profiter de l'éventail d'offres de ces deux acteurs.

Depuis fin janvier 2020, Nicecactus et Glory4Gamers ont uni leurs expertises et leurs solutions avec l'ambition de s'étendre davantage à l'international. Les équipes de G4G ont intégré la famille de Nicecactus pour former une équipe de 70 personnes. Elles seront chargées de renforcer le modèle de tournois et compétitions dotés qui a déjà fait ses preuves et s'adresse aux joueurs de tous niveaux. Enfin, l'offre événementielle BtoB hors ligne, permettant aux marques (sponsors et éditeurs) de réaliser des campagnes de promotion auprès d'audiences qualifiées, sera développée davantage pour devenir l'un des piliers de l'offre Nicecactus.

Une plateforme tout-en-un pour champions en herbe

Les joueurs amateurs ou semi-pro, utilisateurs des plateformes Glory4Gamers et nicecactus.gg, vont désormais bénéficier d'une solution complète leur assurant une formation professionnelle pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel et réaliser leur rêve de devenir des champions : entraînements sur mesure (tutos et exercices), outils d'évaluation et d'analyse des performances, compétitions quotidiennes avec dotations jusqu'à la mise en relation avec des acteurs professionnels du secteur (sponsors, équipes) pour les plus performants d'entre eux.

Tous les joueurs sont également éligibles au programme de subvention Nicecactus Grassroots Esports Fund : doté d'1 million d'euros, ce fonds permet aux joueurs de financer déplacements et hébergements pour participer à des bootcamps dans des centres d'entraînement professionnels ou à des tournois pour lesquels ils se sont qualifiés.

La décision d'acquérir Glory4Gamers s'intègre parfaitement à notre stratégie de développement et de renforcement de notre offre unique. Celle-ci couvre parfaitement toutes les facettes de l'esport, en partant du joueur amateur au semi-pro, jusqu'aux entreprises désireuses de s'adresser à cette cible très qualifiée."

a ajouté Mike M. Hessabi, Fondateur & Président de Nicecactus.

Le marché de l'esport croit à une vitesse fulgurante, et nous souhaitons plus que jamais être au coeur de cet écosystème. Nicecactus aborde l'esport avec une vision novatrice et de grandes ambitions. Le rapprochement de Glory4Gamers et de Nicecactus nous a semblé évident tant notre vision est alignée et nos compétences complémentaires.",

déclare Cyril Chomette, CEO et Fondateur de Glory4Gamers.