Lancement de la seconde édition de la SMS E-Sport Cup à Paris 10 villes au programme de la compétition inter-étudiante nationale d'esport

La compétition inter-étudiante d'esport organisée à l'échelle nationale par la Sports Management School débute jeudi 5 mars à Paris pour le plus grand plaisir des gamers.

Rendez-vous est donné à 13h00 sur le campus de la Sports Management School (11 rue de Cambrai, 75019 Paris) pour cette première phase qualificative du tournoi ; et il reste encore quelques places pour s'inscrire !

Fort du succès remporté lors de la première édition, la SMS Esport Cup affiche de grandes ambitions pour 2020.

Ce tournoi universitaire d'esport sur FIFA 20 organisé par des étudiants compte bien franchir un nouveau cap cette année.

La grande nouveauté ? Le tournoi prend de l'ampleur et s'étend à l'échelle nationale avec pas moins de 9 villes au programme (Paris, Orléans, Lens, Reims, Nancy, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Antibes) !

La compétition, qui s'était disputée exclusivement en Île-de-France pour sa première édition, avait rassemblé 250 étudiants.

En s'ouvrant cette année à d'autres villes de France, le tournoi gagne inéluctablement en compétitivité.

Avec près de 700 participants attendus, la bataille pour le titre s'annonce des plus rudes. Et La victoire encore plus belle !

Pour prétendre au titre, les joueurs devront se distinguer dès les phases qualificatives qui auront lieu du 5 mars au 23 avril.

Dix étapes qualificatives sont au programme dans les centres Le Five qui accueillent la compétition (lieux et horaires à retrouver sur le site de l'évènement)

Chaque étape désignera 2 grands vainqueurs qui seront directement qualifiés pour La grande Finale à Paris.

Si le lieu de cette dernière est encore tenu secret, l'organisation laisse présager une belle surprise cette année encore.

Pour rappel, la grande Finale de l'édition précédente avait eu lieu au Parc des Princes, un lieu emblématique du football français.

Les joueurs s'affronteront sur le jeu phare de simulation footballistique FIFA 20, sur Playstation 4.

Le format des matchs reste inchangé avec des rencontres disputées en un contre un sur deux périodes de six minutes chacune pour faire la différence.

Pour s'inscrire à la phase qualificative de son choix, rendez-vous sur le site officiel de la compétition.

Dates des phases qualificatives