Koch Media acquiert le développeur de jeux de chant, Voxler

Embracer Group AB, maison mère de Koch Media GmbH, a finalisé aujourd'hui un accord d'acquisition avec le développeur de jeux de chant basé à Paris et Marseille, Voxler SAS. Nicolas Delorme officiera au poste de directeur du studio, et pilotera le développement des prochains titres, tel que le prochain opus de la célèbre franchise de karaoké : Let's Sing.

L'acquisition comprend le studio de développement, mais également tous les droits de propriété intellectuelle.

"Rejoindre la famille Koch Media est une étape très importante pour notre studio. Avoir été un studio indépendant, fondé grâce à l'enthousiasme de ses membres pour ainsi se spécialiser dans les jeux musicaux, fait que nous sommes heureux d'apporter notre expérience et nos connaissances au groupe Embracer, avec qui nous avons tissé des liens commerciaux étroits durant ces dix dernières années. L'association de nos expériences nous aidera à proposer des jeux de plus en plus passionnants pour nos fans, repoussant ainsi les limites des jeux musicaux dans l'industrie." a déclaré Nicolas Delorme.

Le Dr. Klemens Kundratitiz, PDG de Koch Media GmbH a ajouté : "Nous sommes ravis d'agrandir la famille avec l'arrivée de Voxler ! Après de longues années de collaboration pour la distribution de leurs titres, l'acquisition est une étape logique pour étendre nos relations et ainsi développer notre portefeuille de produit. Je suis certain que la combinaison de nos différentes connaissances nous offrira de nouvelles opportunités sur le marché des jeux vidéo musicaux, et nous permettra ainsi de diversifier nos ambitions à toutes les échelles."

Créé en 2005, Voxler est un studio français spécialisé dans les jeux musicaux. Il s'engage à proposer aux joueurs des moments inoubliables grâce à des jeux vidéo de hautes qualités.