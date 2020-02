Women in Games France organise un marathon sur Twitch du 6 au 8 mars

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, Women in Games France organise un marathon Twitch de 48 heures pour mettre en avant la diversité du jeu vidéo.

L'événement aura lieu en direct du vendredi 6 mars 19h au dimanche 8 mars 18h et sera diffusé sur la chaîne Twitch de l'association.

Le marathon a pour objectif de donner la parole aux femmes du jeu vidéo et de sensibiliser à l'intérêt de la mixité. Il permettra aussi de faire connaître Women in Games France auprès du grand public et des joueuses, et sera l'occasion de récolter des fonds pour l'association.

Au programme de l'émission des interviews de personnalités du jeu vidéo (créatrices et créateurs, streamers, casters...), hommes et femmes, comme Lola Guildou (La Dev Du Dimanche), Adeline Chetail ou encore Marcus, des sessions de jeu - notamment sur quelques jeux très attendus ! - et des moments d'échange ...

L'événement sera animé par 8 présentatrices : Nat'Ali, Red Fanny, Quineapple, Dollywood, Naho May, Konala, Irisvel et OpCrotte qui se relayeront dans la bonne humeur.

Le marathon se déroule grâce au soutien de sponsors que nous tenons à remercier et notamment Amplitude Studios, Gamesplanet, Goblinz Studio, CD Projekt Red et Plug In Digital.