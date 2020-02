Just For Games distribue les jeux Quantic Dream en version physique PC

Just For Games est heureux de vous annoncer aujourd'hui son partenariat avec l'éditeur Quantic Dream. Trois classiques du studio Quantic Dream débarque en version physique. Les jeux Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human vont bénéficier de versions physiques PC collector.

Ces éditions seront disponibles le 20 mars 2020.

Détails des packs

Detroit : Become Human PC - Stickers des jeux Quantic Dream, sticker Detroit : Become Human et artbook exclusif "The Art Of Detroit : Become Human" ainsi que le jeu sur l'Epic Games Store.

- Stickers des jeux Quantic Dream, sticker Detroit : Become Human et artbook exclusif "The Art Of Detroit : Become Human" ainsi que le jeu sur l'Epic Games Store. Heavy Rain PC - Stickers des jeux Quantic Dream, sticker Heavy Rain et artbook exclusif "The Art of Heavy Rain" ainsi que le jeu sur l'Epic Games Store.

- Stickers des jeux Quantic Dream, sticker Heavy Rain et artbook exclusif "The Art of Heavy Rain" ainsi que le jeu sur l'Epic Games Store. Beyond : Two Souls PC - Stickers des jeux Quantic Dream, sticker Beyond : Two Souls et artbook exclusif "The Art of Beyond : Two Souls" ainsi que le jeu sur l'Epic Games Store.

Détail des jeux

Detroit : Become Human

Avec des acteurs de renommée mondiale comme Jesse Williams (Grey's Anatomy), Clancy Brown (Carnivale), Lance Henriksen (Aliens) et Valorie Curry (Twilight), Detroit Become Human met le destin de l'Humanité et des androïdes dans vos mains, vous propulsant vers un proche et pas si impossible avenir où les machines sont devenues plus intelligentes que les Humains. Chacun de vos choix affecte l'issue du jeu, avec l'un des récits les plus complexes qui soient. Incarnez 3 androïdes distincts et découvrez un monde au bord du chaos - peut-être notre futur - à travers leurs yeux. Vos décisions mêmes altèreront considérablement l'intensité du jeu.

Vous devrez faire face à des dilemmes moraux et devrez décider qui vit ou qui meurt. Avec des milliers de choix et des dizaines de fins possibles, comment affecterez-vous l'avenir de Detroit et le destin de l'Humanité ?

Heavy Rain

Découvrez un thriller psychologique captivant rempli d'innombrables rebondissements. Se déroulant pendant 4 jours de mystère et de suspense, la chasse est lancée pour retrouver un meurtrier uniquement connu sous le nom de Origami Killer ; il a été surnommé ainsi car il laisse une carte de visite bien macabre sur les lieux du crime : des formes en papier pliées. Quatre personnages, chacun suivant ses propres pistes et avec ses propres motivations, doivent prendre part à une tentative désespérée pour empêcher le tueur de faire une nouvelle victime.

Beyond : Two Souls

Née avec une connexion à une mystérieuse entité avec des pouvoirs incroyables, Jodie est différente. Vos actions détermineront le destin de Jodie alors qu'elle fait face à des défis extraordinaires, des dangers et à une perte déchirante lors d'un voyage pour découvrir la vérité sur qui elle est. Créez votre histoire pleine d'action à travers vos choix et vos actions tout en vivant sa vie - une fille née avec un lien vers une entité surnaturelle appelée Aiden. En incarnant à la fois Jodie et Aiden, vous ferez face à des défis physiques et psychologiques pour comprendre ce qui se trouve vraiment… au-delà.

Sortie : 20 mars 2020

Support : PC (Epic Games Store)

Genre : Aventure

Développeur : Quantic Dream

Editeur : Quantic Dream

Distributeur officiel en France : Just For Games