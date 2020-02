La Summer Season du championnat national ESL est annoncée La compétition historique qui a vu naître les plus grands joueurs français de Counter-Strike comme d'autres jeux mythiques revient pour une nouvelle saison et renoue avec son passé en annonçant l'arrivée de Warcraft III dans son circuit

ESL a annoncé aujourd'hui la nouvelle saison Summer de son Championnat National.

Une des nouveautés de cette annonce est le retour du monument esportif et jeu pilier de l'ESL Championnat National, Warcraft III. En lien direct avec l'ESL Pro Tour Warcraft III : Reforged annoncé en début d'année 2020, cette saison permettra au Champion National Français qualifié de rejoindre les meilleurs joueurs internationaux sur le devant de la scène.

Parmi les autres annonces de cette édition 2020, la connexion entre le Championnat National Counter-Strike et l'ESL Pro Tour CS : GO ainsi que la transition vers le format championnat de ses ligues Hearthstone et Brawl Stars, une nouveauté qu'explique Olivier Debout, Chef de Produit ESL Gaming France : "le Championnat National a pour vocation d'offrir une chance aux nouveaux entrants de prouver leur valeur, et en ce sens, le format championnat crée ce genre d'opportunité, via le système de promotion et relégation de nos deux divisions".

Au-delà de simples changements fonctionnels, le Championnat National proposera, au travers de nouveaux formats, davantage de contenu à destination des fans, ce que comment ainsi Olivier : "le Championnat National ESL est arrivé à un moment clé de son existence où joueurs et fans auront l'occasion d'assister et participer activement à la naissance des talents esports de demain".

La phase régulière du Championnat National Counter-Strike : Global Offensive débutera le lundi 6 avril 2020 et s'achèvera le 27 avril 2020. Les meilleures affiches de chaque journée seront diffusées sur la chaîne Twitch ESL CSGO. Toutes les autres rencontres pourront être suivies sur la chaîne Twitch ESL secondaire. Les équipes se partageront un Cash-prize de 10.000€.

Nouveau venu en 2019, Brawl Stars resigne pour une nouvelle saison, qui démarrera le mercredi 18 mars 2020 après une nouvelle phase de qualifications ouvertes. La compétition sera diffusée sur les chaînes Youtube d'Axael et DavidK.

Sur Hearthstone, les équipes batailleront pour se partager les 4.000€ de cash-prize et succéder aux Nustrale Gaming qui se sont illustrés lors des finales à Arles en décembre dernier. La saison débutera dès le 27 février prochain en direct sur la chaîne Twitch Solary Hearthstone.

Quant à Warcraft III : Reforged, la compétition battra son plein dès le mois de mars 2020, pour le grand plaisir des fans de la franchise.

La date et les lieux des finales de cette édition Summer 2020 du Championnat National seront annoncés ultérieurement.

Retrouvez toutes les dates des matchs, compositions d'équipes et classement du Championnat National ESL sur eslcn.fr