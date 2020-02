Lanslot, l'application de gaming communautaire, lève 330 K€ auprès des Business Angels WeLike Lanslot est une application qui permet aux joueurs et joueuses de jeux vidéo de se rassembler et d'organiser des parties de jeux pour le fun, ou des compétitions d'esport avec un prix à la clé

Avec plus de 7.000 utilisateurs et 1.000 événements créés depuis sa sortie en bêta il y a 3 mois, Lanslot est la première application capable de géolocaliser les lieux, les événements, les joueurs de jeux vidéo, et de maximiser l'expérience gaming.

Véritable réseau social des gamers, Lanslot leur offre pour tous les jeux qu'ils aiment la possibilité de se retrouver pour des parties, compétitions ou des séances de coaching, et de savoir en direct quels salles, bars, événements de gaming organisent leurs compétitions préférées. Lanslot propose également aux professionnels du secteur (lieux du gaming, organisateurs d'événements, etc.) une application SaaS pour développer leur business et fidéliser leur communauté de gamers : dashboard, billetterie en ligne, support événementiel…

Créée en avril dernier, la startup est pilotée par trois sportifs et eSportifs passionnés : Chedli Ben Hassine (CEO gamer et footballeur), David Lenogue (COO gamer et athlète) et Pierre-Alexandre Chassier (CTO gamer et ex-nageur professionnel).

Le marché des jeux vidéo est devenu le 1er marché culturel en France avec plus de 5 milliards d'euros de revenus en 2018. 53% des français jouent aux jeux vidéo au moins 3 fois par semaine, 46% des gamers sont des gameuses, 10,6 millions de français sont des gamers compétitifs, 300 salles et bars de gaming sont installés sur toute la France… et la pratique du e-sport est en très forte accélération.

Après 9 mois de mentorat avec WeRaiseStartup, l'Accélérateur de levée de fonds du Réseau WeLike, Lanslot lève 330 K€ auprès des Business Angels WeLike. Les Mentors de la startup, Alain Ilhe (Serial Entrepreneur-Investisseur), Jean-Thierry Augustin (ex CEO Eurosport et Président Sports de Discovery International) et Tom Rousselot (Directeur de WeRaiseStartup), ont misé sur le projet, convaincus par l'équipe et le marché : "Se situant dans un énorme marché mondial connaissant une croissance annuelle de 15 à 50% selon les segments, Lanslot nous est apparu comme un projet vraiment nouveau et utile qui permet aux gamers de mieux planifier leurs parties et de se retrouver, avec une amplification forte autour des lieux de gaming, des grands événements et compétitions. Nous sommes très enthousiastes de mentorer et de participer au Comité Stratégique qui accompagne les fondateurs dans ce développement."

Les fonds levés permettront à Lanslot d'enrichir l'application avec de nouvelles fonctionnalités iOS et Android. Une version web de l'application va bientôt permettre un accès à Lanslot sur PC et laptop. Enfin, cap sur l'international dès l'été 2020.