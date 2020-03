7e cérémonie des Ping Awards. Les nommés sont … La cérémonie se déroulera en soirée le jeudi 26 mars à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris (accès gratuit sur invitation)

Comme chaque année depuis 2013, la cérémonie des Ping Awards permettra de récompenser les meilleurs jeux vidéo réalisés en France. Des oeuvres qui ont marqué les joueuses, les joueurs, la presse et les professionel-le-s.

Le jury des Ping Awards est composé de professionnel-le-s du jeu vidéo qui testent tous les jeux nommés et choisissent d'attribuer après délibérations près de 12 récompenses aux lauréats.

Cette prestigieuse remise de prix à laquelle assisteront les acteurs du jeu vidéo aura lieu le jeudi 26 mars à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris.

Nominations à la 7e cérémonie des Ping Awards

Sont nommés pour le Ping Award du meilleur jeu sur ordinateur

A Plague Tale : Innocence (Asobo Studio - Focus Home Interactive)

WRC 8 (Kylotonn Racing Games - Bigben Interactive)

Steel Division 2 (Eugen Systems - Eugen Systems)

Greedfall (Spiders - Focus Home Interactive)

The Wanderer : Frankenstein'S Creature (La Belle Games - Arte Interactive)

Sont nommés pour le Ping Award du meilleur sur console de salon

A Plague Tale : Innocence (Asobo Studio - Focus Home Interactive)

Unrully Heroes (Magic Design Studios)

Asterix & Obelix XXL 3 : Le Menhir De Cristal (Osome Studio - Microïds)

Greedfall (Spiders - Focus Home Interactive)

Let'S Sing 2020 (Voxler)

Sont nommés pour le Ping Award du meilleur jeu sur mobile

Tokotoko (Kalank)

Million Lords (Million Victories)

Dead Cells (Motion Twin)

Frag Pro Shooter (Oh Bibi)

Detective Jackie : Mystic Case (Old Skull Games)

Sont nommés pour le Ping Award du meilleur jeu indépendant

Tokotoko (Kalank)

Sigma Theory : Global Cold War (Mi-clos Studio - Goblinz Studios)

Onirism (Amaury Bautier Studio)

Un Pas Fragile (Opale Games)

Skybolt Zack (Dev Must Die)

Fallback (Endroad)

The Wanderer : Frankenstein'S Creature (La Belle Games - Arte Interactive)

Heave Ho (Le Cartel Studio)

Super Chicken Catchers (White Smoke Games)

PCI Agent : Enquêtes Criminelles (PCI Agent)

Sont nommés pour le Ping Award des meilleurs graphismes

Fallback (Endroad)

The Wanderer : Frankenstein'S Creature (La Belle Games - Arte Interactive)

WRC 8 (Kylotonn Racing Games - Bigben Interactive)

A Plague Tale : Innocence (Asobo Studio - Focus Home Interactive)

Greedfall (Spiders - Focus Home Interactive)

Sont nommés pour le Ping Award du meilleur scénario

Sigma Theory : Global Cold War (Mi-clos Studio - Goblinz Studios)

The Wanderer : Frankenstein'S Creature (La Belle Games - Arte Interactive)

Lie In My Heart (Cogaming)

Greedfall (Spiders - Focus Home Interactive)

A Plague Tale : Innocence (Asobo Studio - Focus Home Interactive)

Sont nommés pour le Ping Award de la meilleure bande-son

The Wanderer : Frankenstein'S Creature (La Belle Games - Arte Interactive)

A Plague Tale : Innocence (Asobo Studio - Focus Home Interactive)

Greedfall (Spiders - Focus Home Interactive)

Onirism (Amaury Bautier Studio)

Skybolt Zack (Dev Must Die)

Sont nommés pour le Ping Award du meilleur jeu étudiant

Squire (ECV Animation Bordeaux)

Rocky Town (Ecole : Objectif 3D)

Chinvat (Ecole : ETPA)

Office Robot League (Ecole : Gobelins)

Incagram (Ecole : Isart Digital)

Retrobike Fury (Ecole : Itescia)

Deepness (Ecole : Pôle 3D)

Nothing In Sight (Ecole : Rubika Supinfogame)

Issun Boshi (Ecole : Emile Cohl)

Skeleton Tales (Ecole : Lisaa)

Rendez-vous pour la cérémonie le jeudi 26 mars 2020

La 7e cérémonie des Ping Awards se déroulera devant 400 professionnels et journalistes invités dans grand auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris le jeudi 26 mars 2020 à 19h00. L'accès est gratuit et exclusivement sur invitation.

Les journalistes souhaitant assister à la cérémonie peuvent demander une invitation à : contactping-awards.com

Plus d'informations sur le site officiel.

La cérémonie des Ping Awards est organisée en partenariat avec la Cité des sciences et de l'industrie et l'Agence Française pour le Jeu Vidéo (AFJV).