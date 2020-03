Level 256 recrute sa nouvelle promotion de jeunes entreprises innovantes dans l'esport

Level 256 la plateforme esport de Paris&Co a l'ambition de développer l'écosystème encore naissant et en manque de structuration. La plateforme se penche sur l'avenir de ce secteur et souhaite être au plus proche des acteurs de l'innovation mais également des porteurs de projets innovants qu'ils soient dans des phases early ou bien plutôt développés. Level 256 se pose dans l'écosystème esportif comme catalyseur de l'innovation, fédérant une diversité de métiers, de compétences, et d'expériences pour aider et accompagner la transformation du secteur. Chacun de nos partenaires y apporte son savoir-faire et sa vision dans un esprit de co-construction.

Du 2 mars au 15 avril, Level 256 recrute sa nouvelle promotion de projets innovants dédiée à l'esport

L'appel à candidatures lancé par Level 256 et ses partenaires - Axa, EDF, FDJ, Auditoire, la ville de Paris, ES1, BPI France - concerne les projets ayant pour thématique l'esport, à savoir la compétition de jeux vidéo.

Une attention particulière sera portée par le jury de sélection sur ces critères :

Crédibilité et sérieux du business plan

Potentiel de développement économique et de création d'emploi

Adéquation avec les enjeux stratégiques des partenaires des grands groupes

Qualité de l'équipe et complémentarité des porteurs de projet

Mais valorisera également des thématiques tels que :

RSE & Accessibilité

Monétisation

Data

Legaltech

Analyse de performances

Cybersécurité et anti-triche notamment

Expérience joueurs/spectateurs

Les projets sélectionnés pour rejoindre la nouvelle promotion bénéficient d'un double accompagnement :

Un accompagnement sectoriel mis en place avec l'équipe de Level 256 avec des ateliers collectifs, des rencontres individuelles, un suivi personnalisé de vos besoins et des événements avec l'écosystème.

Un accompagnement transversal mis en place par l'équipe formation et partenariat de Paris&Co avec entre autres des académies (communication, levée de fonds, développement commercial) et des offres négociées.

Le calendrier de l'Appel à Candidatures

2 mars : lancement de l'AAC

: lancement de l'AAC 15 avril : clôture des inscriptions

: clôture des inscriptions Mai : sélection des candidats

: sélection des candidats Juin : pitchs des candidats

: pitchs des candidats Juillet & août : arrivée des lauréats

Si vous souhaitez rejoindre Level 256, la 1ère plateforme mondiale d'innovation et de développement économique dédiée à l'esport, candidatez en ligne avant le 15 avril