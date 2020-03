Level Up Festival #3 : Décoder l'art du jeu vidéo Ateliers, conférences, espace gamers, jeux indépendants, réalité virtuelle, espace petite enfance - Vendredi 17 et samedi 18 avril à la MJC de Bron

Le Level Up Festival

Produit par la MJC de Bron et animé par la Cyber-base, espace numérique de la MJC, le Level Up Festival a pour vocation de mettre en lumière les différentes facettes du jeu vidéo : création, détournement, expérimentation, analyse de jeux, rétro-gaming, outil artistique, objet culturel, outil pédagogique...

Le Level Up Festival s'organise autour de 3 temps :

des temps de formation pour les professionnels encadrant du public, en amont du festival.

1 journée à destination des professionnels encadrant du public le vendredi 17 avril à la MJC Louis Aragon de Bron.

1 journée accessible à tous et gratuite, le samedi 18 avril à la MJC Louis Aragon de Bron

Pour cette édition du Level Up Festival 2020, nous souhaitons faire découvrir comment le jeu vidéo est pensé par les concepteurs et les implications de cette conception sur les joueurs : quelles sont les intentions des concepteurs ? Comment les mécanismes de jeu influencent-ils l'expérience de l'utilisateur ? Comment la démarche artistique sert-elle la narration du jeu et l'expérience utilisateur ? Quels impacts des modèles économiques sur le joueur ?

Les animations et les contenus proposées dans cette édition permettent d'expérimenter et de décrypter ces différentes facettes des mondes vidéoludiques via des espaces thématiques dédiés : créer, découvrir, décoder et jouer.

Le programme du samedi 18 avril - de 14h à 19h

Créer

Coudre un coussin "Manette de jeu" - dès 8 ans (avec un parent)

Découvrez l'utilisation d'une machine à coudre et le flocage avec vinyle thermocollant.

Concevez vos stickers avec un outil de découpe numérique.

Dessinez un motif de votre héros préféré de jeu vidéo en Pixel Art avec l'ordinateur et transformez-le en badge.

Vous avez toujours rêvé de diffuser en "live" sur Internet vos sessions de jeux vidéo ? Venez tenter l'éxpérience de Streamer.

A partir de tampon en bois, composez et imprimez votre héros de jeu vidéo.

Fabriquez à plusieurs des dispositifs de jeu en carton et testez les sur la Switch !

Un "Machinima" est un film conçu à partir de l'enregistrement de séquences produites lors de parties de jeu vidéo. Venez tester cette techique avec le jeu Minecraft !

Avec l'Association des Femmes Africaines de Bron et de tous Horizons.

Le Kumihimo est l'art de tressage traditionnel japonais. Vous créerez un bracelet au couleur de votre héros de jeu vidéo préféré.

Découvrir

Espace créateurs "Jeux Indé" - pour tous

Des créateurs de jeux indépendants seront présents pour vous faire découvrir leurs univers et leurs métiers.

Rentrez en immersion dans un univers virtuel et fantastique.

Par Jérémie Cortial & Roman Miletitch .

Grâce à un langage basé sur les couleurs et les formes, dessinez sur papier votre propre jeu vidéo aux feutres et jouez-y instantanément.

Quand le jeu raconte, dénonce, interroge. Trois oeuvres à découvrir : Inside, Papers, please et The Stanley parable.

Découvrez le côté artistique du jeu vidéo à travers une sélection d'oeuvres vidéoludiques.

Jouer

Espace Petite Enfance - de 0 à 6 ans (avec un parent)

Espace détente, jeux pour les plus petits, découverte d'outils numériques, coloriages augmentés, et Tétris géant à manipuler ! Espace d'échange avec les parents sur la place du numérique dans la famille.

Avec l'Association Nec Deus Nec Dominus.

Venez vous déhancher sur le jeu Just Dance, coachés par desanimateurs.

Avec l'Association G2L2 Corp.

Venez tester d'authentiques bornes d'arcade japonaises.

Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin !

Dépoussièrez les vieilles consoles, car les bons jeux ne prennent pas de rides.

Avec Julie Bregeot , ludothécaire à la MJC Montchat.

Atelier parent / enfant pour comprendre l'importance du jeu dans notre vie.

Décoder

A partir de 14h30 :

Décrypter les mécanismes de l'attention - dès 12 ans

3 séances à 14h30, 15h45 et 17h

Avec Kimi DO, cheffe de projets transmedia, Réseau Canopé Lyon.

Venez découvrir comment notre "temps de cerveau disponible", est au coeur du fonctionnement des sites et services numériques d'aujourd'hui.

3 séances à 14h30, 15h45 et 17h

Avec Sébastien Navarro, créateur de jeux indépendant & sound designer.

Atelier participatif pour conceptualiser les mécanismes et le modèle économique d'un jeu vidéo. Un atelier pour comprendre les enjeux de la création et de l'industrie vidéoludique.

3 séances, à 14h30, 15h45 et 17h

Avec Milan Hung, psychologue clinicien.

Activité partagée en famille, pratique excessive ou source de conflit ? Le jeu vidéo peut prendre plusieurs facettes dans la vie familiale. Venez en discuter !

3 séances, à 14h30, 15h45 et 17h

Jonathan Sely, médiateur numérique, Médiathèque Jean Prévost de Bron.

Indispensable, le Sound Design est parfois un élément clé du gameplay et de l'expérience utilisateur. Un atelier participatif pour découvrir son évolution et en quoi il est un facteur essentiel d'un bon jeu vidéo

Décoder

Des mini-conférences interactives, animés par des professionnels

Jeux vidéo = jeux dangereux ?

Animé par Milan Hung, psychologue clinicien et psychothérapeute. milanhung.com

Activité partagée en famille, pratique excessive ou source de conflit ? Le jeu vidéo peut prendre plusieurs facettes dans la vie familiale. Un atelier pour que les parents puissent déposer leurs représentations et oMilan Hung, psychologue, les invitera à se construire une posture éducative permettant de poser un cadre et d'accompagner les pratiques médiatiques de leurs enfants.

Après avoir eu ses premières expériences cliniques sur le terrain en hital de jour et en centre médico­psychopédagogique (CMPP) à Paris, Milan Hung focalise sa pratique aux questions du virtuel, du numérique et de l'utilisation des jeux vidéo. Plus précisément, il étudie le potentiel thérapeutique de la médiation numérique par le jeu vidéo chez l'enfant et l'adolescent.

Imaginer le jeu

Animé par Sébastien Navarro, créateur de jeux indépendants & sound designer.

Atelier participatif pour conceptualiser les mécanismes et le modèle économique d'un jeu vidéo. Un atelier parent / enfant pour comprendre les enjeux de la création et de l'industrie vidéoludique.

Après quelques années comme médiateur numérique, Sébastien Navarro, Game design et sound designer, s'est consacré à sa passion du jeu vidéo en créant le studio indépendant Kayugames et développe le jeu Huge Ennemy.

Décrypter les mécanismes de l'attention

Animé par Kimi DO, cheffe de projets transmedia, Réseau Canopé Lyon. www.reseau-canope.fr

"Plus que jamais, la question du temps et de l'attention est liée au numérique, mais elle le dépasse. Car tout ce qui rythme et conditionne les interactions et les informations qui nous parviennent a aussi une incidence sur notre perception du monde, notre santé mentale, la démocratie et nos relations sociales. Eduquer à la valeur de l'attention, aux mécanismes qui tentent de la capter et aux choix conscients : un vaste projet !". Kimi DO (Réseau Canopé) et Pascal Meriaux (Dane de Lyon)

Dans cet atelier, venez découvrir comment notre "temps de cerveau disponible", est au coeur du fonctionnement des sites et services numériques d'aujourd'hui.

Kimi DO : Diplée en sociologue, elle a d'abord travaillé dans le milieu culturel et associatif : salles de spectacle, tiers-lieux universitaires. En 2015, elle co-fonde le studio de création visuelle et interactive Wecomeinpeace, avant de travailler dans l'éducation aux médias numériques au sein de Fréquence Ecoles et de Super Demain. Après un passage à European Lab, forum européen sur les cultures émergentes, elle rejoint Réseau Canopé, éditeur de ressources pédagogiques transmédias pour les communautés éducatives.

Découvrir

Des espaces où la création et la dimension artistique du jeu vidéo est mise en avant

Playroom - Dystopie

Quand le jeu vidéo raconte, dénonce, interroge notre société et ses codes.

Stanley Parable (Davey Wreden et William Pugh - 2013) - + 12 ans : Rencontrez Stanley, employé de bureau qui mène une vie répétitive. Une mise en abîme de notre re de joueur, une réflexion sur notre libre arbitre, servie par un humour grinçant.

Playroom - L'Art du jeu

Un espace de découverte du cté artistique du jeu vidéo à travers une sélection d'oeuvres vidéoludiques.

Gris (Nomada Studio - 2018) : Un jeu d'exploration, de plates-formes et de puzzle. Dans un monde étrange et fantaisiste, Gris, une jeune fille, se réveille et doit faire face à une longue quête pour retrouver sa voix. Explorant déserts, souterrains, mers et cieux à travers un gigantesque complexe de sanctuaires peuplé de mystérieuses statues, Gris va devoir se battre et vaincre sa noirceur, afin d'accéder enfin à la paix. Une métaphore autour du deuil.

Papertronics animé par Jérémie Cortial & Roman Miletitch. papertronics.org/fr/

Un atelier artistique et interactif. Grâce à un langage basé sur les couleurs et les formes, Jérémie Cortial & Roman Miletitch de Papertronics ont conçu un kit interactif permettant de dessiner sur papier votre propre jeu vidéo aux feutres et d'y jouer instantanément, sans aucune ligne de code informatique.