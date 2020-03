Gamers Assembly 2020 : l'esport Made in France revient avec de nombreux tournois Rendez-vous du 11 au 13 avril 2020 au Parc des Expositions de Poitiers pour 20 ans d'histoire célébrés en plus de 17 tournois pour les joueurs amateurs à semi-pro et pro

La Gamers Assembly, plus grande LAN Party de France et événement esport historique, dévoile aujourd'hui le programme des tournois de sa 21ème édition. Plus de 2 500 joueurs de toutes les nationalités se donnent rendez-vous au Parc des Expositions de Poitiers du 11 au 13 avril 2020 pour s'affronter sur de multiples licences sur PC et console, seuls ou en équipe.

La passion au coeur de la GA

Créée par des joueurs pour les joueurs, la Gamers Assembly a toujours mis le joueur au coeur de l'événement. Chaque année depuis maintenant 20 ans cet événement emblématique de la scène esport est une occasion unique pour tous de se réunir autour d'une même passion, et de mettre à bien leurs nombreuses heures d'entraînement pour tenter d'accéder au podium ou simplement s'amuser entre amis !

"La Gamers Assembly a eu un rôle précurseur dans le développement de l'esport en France en ouvrant la voie aux plus gros tournois nationaux et internationaux, qui se sont même produits à l'origine sur nos scènes. Aujourd'hui de nombreuses compétitions esport ont lieu en France, faisant rayonner l'attrait du public français pour la discipline." raconte Vincent Colas, Président de l'association FuturoLAN. "Cette année, nous souhaitons remettre le joueur au centre de la GA, c'est une forme de retour aux sources ! En 2000, 150 joueurs amateurs et passionnés se retrouvaient pour s'amuser et partager, le temps d'une LAN party. Nous voulons en quelque sorte retrouver l'authenticité des premières années. Place au jeu !"

Les plus grands titres de la scène esport

Avec plus de 17 tournois annoncés, la Gamers Assembly impose toujours plus son statut de plus grande et plus prestigieuse LAN de France ! De nombreux titres sont proposés, pour satisfaire tous les goûts et accueillir une grande variété de gamers. Avec des cashprizes exceptionnels et des jeux tels que League of Legends, Fortnite, HearthStone, Rocket League ou même Rainbow Six Siege, la Gamers Assembly attire toujours autant d'amateurs que de professionnels prêts à tout pour repartir vainqueur et se démarquer pour, qui sait, briller sur des scènes internationales.

"La Gamers Assembly a vu passer plusieurs générations de gamers, certains sont même passés pro ! C'est une véritable fierté pour nous de voir que des joueurs passionnés peuvent en faire leur métier, c'est aussi ça la GA, un incubateur de talents qui leur permet de se faire remarquer par l'industrie de l'esport". continue Vincent Colas, Président de FuturoLAN.

Retrouvez tous les tournois confirmés de la Gamers Assembly

Sur PC :

Fortnite Duo : 322 duos - complet !

Fortnite Squad : 50 squads

League of Legends : 80 équipes - complet !

Gamingprive.Com Trophy Trackmania² Stadium : 128 joueurs

TrackMania² Stadium Dirt : 32 joueurs

TrackMania² Stadium FullSpeed : 24 joueurs

Tom Clancy's Rainbow Six : Siege : 40 équipes

Rocket League : 64 équipes - complet !

Hearthstone : 132 joueurs - complet !

Star Citizen : 100 joueurs

Warcraft III : Reforged : 32 joueurs

Starcraft II : 32 joueurs

Joueurs Libres : 400 joueurs - complet !

Sur console :

Super Smash Bros. Ultimate : 128 joueurs

FIFA 20 : 128 joueurs

Dragon Ball FighterZ : 32 joueurs

Tekken 7 : 32 joueurs

SoulCalibur VI : 32 joueurs

D'autres tournois seront annoncés prochainement, pour rester informé et suivre l'ensemble des annonces, rendez-vous sur le site officiel.

Gamers Assembly 2020

Dates : Du 11 avril au 13 avril

Lieu : Parc des Expositions de Poitiers

Site officiel

La billetterie est ouverte et disponible sur le site de l'événement