Incubateur des industries numériques culturelles et créatives : LINCC et le Labo de l'édition recrutent leur promo 2020

Plateformes du réseau Paris&Co, tiers de confiance et catalyseurs de l'innovation, LINCC et le Labo de l'édition fédèrent une diversité de métiers, de compétences et d'expériences, pour accompagner la transformation du secteur des industries numériques culturelles et créatives.

Du 2 mars au 13 avril, ces deux plateformes du réseau Paris&Co et leurs partenaires privilégiés - Banijay, La Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts, Média-Participations et Vivendi - lancent un appel à candidatures pour recruter la promotion 2020.

Découvrez l'appel à candidatures

Les critères de sélection

Pour intégrer le programme d'incubation, votre société doit être créée depuis moins de 5 ans. Votre produit, service ou solution doit être soit en cours de développement d'une première offre, ou déjà prototypé(e), ou déjà finalisé(e) avec une offre de produit / de service et ayant validé une adéquation avec le marché.

Adéquation : pertinence avec les thématiques présentées par les partenaires et valeurs du projet avec la philosophie des plateformes LINCC et Labo de l'édition

Caractère Innovant : valeur ajoutée du projet (innovation/originalité en terme de techno, usages ou expérience utilisateurs)

Potentiel : perspectives de marché (commercial et financier), potentiel de croissance et pertinence du business model

Equipe : qualité et complémentarité de l'équipe Et soutien à entrepreneuriat féminin

Les thématiques d'innovation

Data - Traçabilité et fiabilité datas, Social listening, Nouveaux canaux de captation de datas, Analyse de datas (qualification et ciblage)

- Traçabilité et fiabilité datas, Social listening, Nouveaux canaux de captation de datas, Analyse de datas (qualification et ciblage) Nouvelles expériences - Nouvelles écritures et nouveaux formats, Liens entre Online et Offline, Interactions live, Expériences augmentées entre contenu et audience, Influenceurs et nouvelles interactions

- Nouvelles écritures et nouveaux formats, Liens entre Online et Offline, Interactions live, Expériences augmentées entre contenu et audience, Influenceurs et nouvelles interactions Son & voix - Analyse du son, Analyse de la voix, Nouveaux formats audio, Voice devices

- Analyse du son, Analyse de la voix, Nouveaux formats audio, Voice devices Impact - Sobriété numérique, Créativité responsable, Mutualisation des ressources et recyclage, Engagement RSE

Candidatez avant le 13 avril