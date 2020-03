Découvrez les jeux de Focus Home Interactive présentés lors de la PAX East 2020 Hardspace : Shipbreaker, Othercide, Curse of the Dead Gods et Insurgency : Sandstorm étaient tous jouables à la PAX East de Boston

Focus Home Interactive a dévoilé une partie de son nouveau lineup à l'occasion de la PAX East.

Insurgency : Sandstorm

Insurgency : Sandstorm sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 25 août 2020. Avec plus d'un million de copies de la version PC écoulées lors de sa première année, le shooter tactique salué par la critique et les joueurs s'est rendu célèbre pour sa représentation réaliste d'une guerre moderne, son gameplay coopératif et ses modes multijoueur immersifs.

Hardspace : Shipbreaker

Annoncé pour PC et Consoles, Hardspace : Shipbreaker sortira en accès anticipé sur Steam cet été. Ce nouveau titre de Blackbird Interactive (Homeworld : Desert of Kharak, Homeworld 3) invite le joueur à vivre le quotidien d'un ferrailleur galactique dont le job consiste à désosser des épaves de vaisseaux spatiaux pour en tirer le maximum de profit. Les joueurs qui obtiendront les scores les plus élevés sur notre stand repartiront de la PAX avec des cadeaux collectors !

Othercide

Othercide est le RPG Tactique de Lightbulb Crew pour PlayStation 4, Xbox One, et PC. Les combats d'Othercide sont des ballets grandioses d'actions spectaculaires. Planifiez votre stratégie dans le temps pour préparer d'impressionnants enchaînements d'attaques. Vous combattrez. Vous échouerez. Vous vous relèverez.

Curse of the Dead Gods

Curse of the Dead Gods du studio Passtech est disponible depuis 3 mars en accès anticipé sur Steam. Votre quête de richesse, d'immortalité et de pouvoir divin vous a mené aux portes de ce temple maudit. Un dédale infini, infesté de monstres et pièges mortels.

