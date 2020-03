Symphonie pour Pixels : Une histoire de la musique de jeu vidéo Par Aurélien Simon aux éditions Omaké Books

Découvrez l'histoire méconnue de la musique de jeu vidéo de 1975 à nos jours, des premiers bip-bip aux bandes originales enregistrées avec des orchestres symphoniques...

Lorsqu'on dit "musique de jeu vidéo", nous sommes nombreux à penser immédiatement aux bip-bip du siècle passé. Pourtant, des musiques symphoniques que le temps a effacées de notre mémoire collective ont également existé durant les premiers temps du jeu vidéo. Avec Aurélien Simon, découvrez ainsi l'incroyable histoire de la musique de jeu vidéo, des premiers bip-bip aux bandes originales enregistrées avec des orchestres symphoniques, de 1975 à nos jours...

Dans quel jeu a-t-on pu entendre un orchestre pour la première fois ? Quel fut le premier compositeur symphonique dans un jeu vidéo ? La première compositrice ? Le premier opéra vidéoludique ou encore la première comédie musicale ? Autant de questions auxquelles répond le livre à travers une enquête approfondie à base de témoignages, coupures de presse d'époque et découvertes de technologies et machines surprenantes (Halcyon, Mega CD...).

L'ouvrage contient également plusieurs portraits de pionniers de la musique de jeu vidéo et inclut l'analyse de plus d'une cinquantaine de jeux et de leur bande originale (Panzer Dragoon, Final Fantasy VIII, Legend of Mana, Jurassic Park : Le Monde Perdu, Star Trek : StarFleet Academy, Heart of Darkness, Medal of Honor...).

Découvrez la nouvelle référence en matière d'ouvrages traitant de musiques de jeu vidéo : accédez à un extrait de l'ouvrage en cliquant ici.

Contenu : 208 pages

Format : 14,8 cm x 21 cm (format roman A5)

Sortie officielle : 12 mars 2020

Prix : 19,90 €

