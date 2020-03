Laval Virtual et Recto VRso : éditions "physiques" annulées

Laval Virtual et Recto VRso : Annulation des éditions "physiques" 2020

C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons l'annulation de la 22e édition de Laval Virtual, premier salon européen de la VR/AR et de la 3e édition du festival Recto VRso qui devaient avoir lieu du 22 au 26 avril 2020 à Laval, en Mayenne.

Cette décision difficile a été prise après consultation des différents acteurs de notre salon et du festival. Décision renforcée depuis hier soir par l'annonce du gouvernement français de l'interdiction des événements de plus de 1000 personnes.

En effet, compte tenu de l'inquiétude légitime suscitée par la propagation du Covid-19 et ce, malgré toutes les précautions sanitaires prises par l'organisation, les conditions ne sont actuellement plus réunies pour que ces événements se déroulent et puissent accueillir dans les meilleures conditions les professionnels de la VR/AR et nos 20 000 visiteurs attendus.

Des solutions alternatives pour servir la communauté VR/AR

Au cours de ses 21 années d'existence, l'association Laval Virtual a toujours oeuvré pour animer les communautés des fournisseurs et des utilisateurs de la VR/AR et des Technologies immersives. C'est pourquoi nous présenterons dans les prochains jours des solutions alternatives qui permettront de servir et informer tous ceux qui désirent mieux comprendre et mieux maîtriser les Technologies immersives, les intégrer à leur chaîne de valeur ou encore anticiper leurs évolutions.

Prendre une telle décision est un crève-coeur, pour tous ceux qui, au sein de l'équipe et à l'extérieur, ont beaucoup donné pour le succès de cette 22e édition. Nous connaissons les enjeux financiers de cette annulation, pour nous ils sont importants, ils le sont aussi pour tous ceux que nous servons : nos exposants, nos sponsors, nos partenaires et nos prestataires."

Laurent Chrétien, directeur de Laval Virtual.

Nous tenons à remercier nos exposants, conférenciers et visiteurs pour leur compréhension, les institutions territoriales et nos sponsors pour leur soutien renouvelé en cette période difficile.

Nous allons préparer une édition 2021 qui fera oublier que 2020 n'aura pas eu lieu tant elle sera belle !"

Laurent Chrétien, directeur de Laval Virtual.