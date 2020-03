NFL et 2K annoncent un partenariat pour produire de nouveaux jeux vidéo La NFL et 2K relancent un partenariat pour la première fois depuis 2004, autour d'expériences de jeux de football américain qui ne seront pas des simulations et dont les sorties sont prévues à partir de 2021

La National Football League (NFL) et 2K annoncent un partenariat de plusieurs années englobant plusieurs jeux vidéo à venir. Ce partenariat marque le retour des jeux autour de la thématique du football américain dans le catalogue de jeux de sports et d'IP originales de 2K, ainsi qu'une extension des propriétés de jeux vidéo pour la NFL. Les termes financiers de cet accord n'ont pas été divulgués.

Les jeux ne seront pas des simulations de football américain. Les titres spécifiques de ces jeux, les développeurs et les dates de sortie seront dévoilées à une date ultérieure. 2K a confirmé que ces projets sont à un stade de développement initial et seront lancés dans le calendrier 2021 durant l'année fiscale 2022 de Take-Two.

"La NFL est l'une des marques de sports les plus performantes au monde, connue pour être une source de divertissement incroyable pour les fans." commente David Ismailer, Président de 2K. "Nous sommes très heureux d'être de retour avec la NFL grâce à un partenariat qui couvre plusieurs jeux vidéo axés sur le fun, des expériences faciles d'accès et sociales. C'est excitant de rapprocher l'expertise de 2K dans le développement de jeux de sports salués par la critique avec le statut reconnu de la NFL comme organisation de divertissement et de sport de dimension mondiale."

Développeur et éditeur de divertissement interactif mondial de renom, basé à Novato (Californie), 2K a déjà édité dans le passé NFL 2K, la franchise populaire et saluée par la critique, entre 1999 et 2004, au sein du label 2K Sports de la société. Les autres jeux édités par 2K regroupent la simulation de jeux vidéo de la NBA la mieux vendue et la mieux notée avec la série NBA 2K, ainsi que WWE 2K, The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour, Borderlands, BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization et Xcom.

"Etendre la présence de la NFL dans le monde du jeu vidéo est devenu une priorité pour la League alors que nous cherchons à développer la prochaine génération de notre base de fans. Faire revivre le partenariat que nous avions avec 2K était une étape naturelle dans cet effort." commente Joe Ruggiero, Vice President of Consumer Products à la NFL. "2K est un acteur incontournable mondial dans l'univers des jeux vidéo de sports, avec une expérience reconnue dans la création de jeux vidéo primés mais aussi meilleurs jeux dans leur catégorie. Nous sommes impatients de partager plus d'informations sur les projets sur lesquels nous travaillons ensemble."

L'annonce faite aujourd'hui de partenariat passé avec la NFL fait suite à plusieurs annonces récentes de croissance faite par l'éditeur et le développement de ses studios.

"C'est une période excitante pour 2K et nos fans." ajoute David Ismailer. "Nous développons notre offre de jeux de sports et nous nous appuyons sur nos jeux de base pour bâtir de nouvelles IP, nous continuons à soutenir nos franchises récompensées, avec pour tous ces titres l'objectif d'offrir à nos fans encore plus de jeux incroyables et de divertissement pour les années à venir."