Lancement de Freeplay, un magazine de jeux vidéo distribué gratuitement

Après de longs mois de gestation, GamesAtrium va lancer d'ici fin mars, un format innovant dans le journalisme des jeux vidéo. Freeplay sera le 1er magazine de jeux vidéo entièrement gratuit et deviendra une marque puissante auprès des jeunes Millénials de 12 à 30 ans, avec un coeur de cible 15-25 ans.

Son sommaire est décliné en 3 grandes rubriques :

Les tendances : Ce sont les actus du magazine, qui s'apparenteront plus à de l'analyse ou de l'explication des dernières infos.

Le dossier : Il prend la forme de plusieurs type d'articles. Il s'agira le plus souvent du traitement réservé au sujet principal de couverture, selon la pertinence du moment.

Les critiques : Ce sont des modules où l'on retrouvera la critique complète avec tout ce qu'il faut retenir.Une note finale est donnée sur 10 points, accompagnée de trois plus et trois moins et d'un texte de verdict.

Un site web reprenant l'intégralité des contenus papier sera proposé à J+7.

Autre particularité, gratuit oblige : son modèle de distribution. Il sera proposé à proximité des collèges, lycées et facultés.

Au lancement...

le titre se focalisera sur la région de Montpellier, avec 40.000 exemplaires distribués sur plus de 250 points, puis se déploiera sur de nouvelles régions, mois après mois, jusqu'à devenir national.

L'équipe rédactionnelle

Elle est constituée de journalistes spécialisés d'expérience, qui partageront avec les lecteurs leur passion du jeu vidéo.

Valérie Précigout (Romendil, ex JeuxVideo.com),

(Romendil, ex JeuxVideo.com), Grégory Poirrier (ex Jeux Vidéo Magazine),

(ex Jeux Vidéo Magazine), Nicolas Pépin (co-présentateur de Quickload sur Gamekult),

(co-présentateur de Quickload sur Gamekult), Vincent Oms (ex-rédacteur en chef de The Game, Jeux Vidéo Magazine et Consoles+).

GamesAtrium

Nouvelle société bi-média française, GamesAtrium compte devenir un acteur majeur dans la presse magazine spécialisée en journalisme vidéoludique. GamesAtrium a fait le choix de couvrir le territoire national en zone géographique et débute son activité en Occitanie sur les villes de Montpellier, Nîmes, Béziers, Alès, Sète et Lunel pour une population étudiante active de 12 à 30 ans de 120 000 individus (Source Insee, Education nationale). D'autres zones sont à l'étude notamment les Hauts-de- France, la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est. Porté par la mission de devancer les besoins et envies de ses lecteurs sur tous ses supports, GamesAtrium adopte une stratégie offensive de développement et d'innovation dans les secteurs en forte croissance tels que la monétisation de la data, la vidéo et les applications mobiles.