Conférence-jeu : Mondes arabes & jeux vidéo Jeudi 26 mars à Paris - Une rencontre à mi-chemin entre "un livre dont vous êtes le héros / l'héroïne" et une conférence gesticulée

En jouant aux jeux vidéo mentionnant "l'arabe", nous sommes confronté.e.s à une multitude de clichés & à un grand orient flou s'apparentant à un nouvel orientalisme… Mais en allant plus loin, on découvre des pépites inédites, des ponts culturels, des artistes méconnu.e.s et des musiques incroyables !

Game Impact et Random Bazar vous proposent en avant-première le 26 mars une conférence-jeu : "Mondes arabes & jeux vidéo", à mi-chemin entre "un livre dont vous êtes le héros / l'héroïne" et une conférence gesticulée. Dans cette assemblée participative, musicale et narrative, vous croiserez le chemin de personnages historiques & contemporains, à travers 14 pays, du Maroc jusqu'à l'Afghanistan. Que vous soyez simple curieux.ses ou grand.e.s connaisseur.euse.s, vous devrez récupérer informations, indices et témoignages afin de proposer en fin de parcours votre propre idée de jeu vidéo !

Après les thèmes du Jazz puis des Animaux dans les jeux vidéo, on vous donne rdv le jeudi 26 mars à partir de 19h (début 19h30) à la bibliothèque Louise Michel pour cette 3e conférence jeu proposée par Yacine Synapsas et Antoine Herren.

Infos pratiques supplémentaires

Participation libre.

La conférence-jeu dure 90 mn et est accessible à partir de 14 ans.

Une séance de questions / réponses sera proposée ensuite.

La soirée se clôturera par un #buffet végétarien autour duquel nous pourrons tou.te.s échanger de manière plus informelle.

Salle accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Qui sommes-nous ?

Game Impact est une association fondée en 2016 qui se donne pour objectif de promouvoir une évolution du jeu (sous toutes ses formes) vers plus de sens et de responsabilité. Elle organise des tables rondes, conférences, ateliers et game jams pour faire réfléchir et pratiquer des publics des développeur.ses, passionné.es, étudiant.es, sur les enjeux sociétaux du jeu. Parmi ses autres activités, elle a créé récemment un manuel à destination des créatif.ves novices sur les diversités de représentation.

Random Bazar s'évertue depuis 2015 à présenter un autre jeu vidéo, marginal, expérimental, innovant mais toujours ludique. À travers des expositions, des festivals ou des conférences, Random Bazar interroge les frontières du jeu vidéo en présentant des oeuvres aux dispositifs variés, loin des utilisations des traditionnels manettes / claviers / souris.