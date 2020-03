Marché franco-allemand pour la co-production dans le jeu vidéo - troisième Edition Appel à projets - Date limite : 20 mars 2020

Rencontre ton partenaire idéal et réussi ton projet !

Quoi

Pitch ton idée/concept de jeu vidéo à d'autres studios basés en France et en Allemagne

Pourquoi

Pour trouver des partenariats créatifs, technologiques et/ou financiers

Pour pouvoir développer tes idées grâce au soutien de nos experts

Pour réaliser ton projet de jeu et le rendre plus attractif

Visibilité pour les studios sélectionnés sur les réseaux sociaux associés aux Rendez-Vous franco-allemands, dans les deux pays et au-delà.

Possible support et mentoring d'Ubisoft Düsseldorf pour le meilleur projet de co-production.

Quand

Envoyez vos candidatures en anglais jusqu'au 20 Mars 2020 sur F6s.

L'équipe de SpielFabrique choisira 10 studios entre le 23 et 27 mars.

Les équipes sélectionnées seront dévoilées le 30 mars.

Soutien pour le développement du projet à travers de webinars sur la co­production et du mentoring en ligne entre Avril et Août

Le Rendez-vous franco-allemand co-production pour le jeu vidéo se déroulera à Strasbourg (France) chez Arte du 21 au 23 septembre 2020

Comment candidater

Téléchargez un Powerpoint (max 5 slides) et une vidéo (max 5 minutes) et répondez aux questionnaires en anglais sur F6s : https://www.f6s.com/3rdfranco-germanco-productionmarket/apply

Présentation de l'équipe et du studio

Description sommaire du game concept

Attentes/expectatives du coproducteur(s)

Besoins à couvrir pour faire avancer le projet

Quelles plateformes de distribution ?

Brouillon du budget et timing

Projets passés

Est-ce qu'il y a des frais d'inscription ?

Candidater et assister à l'évènement est gratuit. Pour les équipes sélectionnées, on remboursera des frais de déplacement (jusqu'au 100 €) et nous nous occupons de l'hébergement (2 nuitées) en raison d'une personne par studio.

Qui sont nos partenaires

Arte

Strasbourg Eurométropole, France

EastGames, France

Europe créative Strasbourg

Ubisoft Düsseldorf, Allemagne

SpielFabrique est soutenu par :

OFAJ / DFJW

Compagnie des Martingales, France

Arte

Film & Medienstiftung - NRW, Allemagne

Région Nouvelle-Aquitaine, France

Pictanovo - Hauts de France

Ubisoft Düsseldorf, Allemagne

Arte Rendez-vous de Co production - Aperçu du programme :