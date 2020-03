COVID 19 - Informations du CNC - plan de continuité d'activité

A la suite des annonces du premier ministre de samedi soir, toutes les structures du ministère ont été invitées à poursuivre le recentrage de leur activité autour de leurs fonctions essentielles (en particulier sécurité et sûreté des bâtiments, paie et action sociale, paiement des fournisseurs, versement des aides et subventions et maintenance des systèmes d'information et de télécommunications…).

En conséquence, le Plan de Continuité d'Activité (PCA) du CNC est activé depuis vendredi soir. Le CNC s'organise cette semaine pour répondre à vos attentes et déployer dès le 23 mars des solutions qui permettront de poursuivre l'activité du Centre, dans les meilleures conditions possibles. L'accueil des Registres du cinéma et de l'audiovisuel est suspendu jusqu'à nouvel ordre, ainsi que le site de Bois d'Arcy.

Le CNC reste joignable par messagerie pour répondre à vos questions et vous tiendra informé des nouvelles mesures qui seront prises en fonction des annonces à venir.

> Pour plus d'information sur les mesures pratiques de soutien aux entreprises