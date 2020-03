Facebook Game Developers Showcase : actualités sur l'Oculus Quest et la plate-forme Rift

Bienvenue au Facebook Game Developers Showcase ! D'ici au 19 mars, restez à l'écoute des dernières actualités et des nouvelles bande-annonces des jeux tant attendus qui arrivent pour l'Oculus Quest et la plate-forme Rift dans les prochains mois.

Nouvelle expérience système améliorée avec Oculus Quest

La plate-forme VR du futur doit permettre aux personnes d'effectuer facilement plusieurs tâches, de naviguer sans problème entre les applis, de rester connectés avec les autres et, tout simplement, de faire plus. Du gaming aux médias et au divertissement, des expériences sociales au travail accompli, la VR, en tant que prochaine plate-forme informatique, soutiendra l'intégralité des utilisations que les personnes peuvent aujourd'hui faire avec leurs appareils tels que les téléphones et les ordinateurs portables. Pour faire un pas vers cet avenir, Oculus dévoile une mise à jour majeure de l'expérience système Oculus Quest qui rend la VR plus flexible, sociale et simple d'utilisation que jamais auparavant. Cette mise à jour est accompagnée d'un menu universel entièrement revisité, de nouveaux caches immersifs et d'un support multi-fenêtres pour les applis 2D, à commencer par le navigateur Oculus-et ces mises à jour seront lancées plus tard ce mois-ci en tant que fonctionnalités expérimentales. Rendez-vous sur le blog Oculus Developer pour découvrir comment vous pouvez vous assurer que votre appli est compatible.

Un écosystème florissant

Des téléphones portables et des consoles à votre PC et tablette, les jeux rassemblent les personnes et aident à créer des communautés dynamiques. C'est la même chose pour la VR, et les paris dans le monde des jeux continuent de payer. Plus de 20 jeux ont dépassé la barre du 1M $ de revenus, rien que sur Quest-une tendance qui promet de continuer, tandis que de plus en plus de personnes rejoignent la communauté VR. En fait, 90 % des personnes qui ont activé une nouvelle Quest pendant les vacances étaient des nouveaux venus dans l'écosystème Oculus.

Prototype OpenXR

Une version prototype d'OpenXR sera disponible pour les développeurs dans une mise à jour qui aura lieu plus tard dans le mois. OpenXR est une norme ouverte gratuite de The Khronos Group, créée pour le développement d'applications VR hautes performances exécutées sur de nombreuses plates-formes. Cliquez ici pour en savoir plus.

Add-ons : Contenu téléchargeable et achats dans l'appli

Les développeurs découvriront une nouvelle option, sortant également ce mois-ci, dans leur tableau de bord pour la gestion du contenu additionnel téléchargeable, Add-ons. Add-ons combine le contenu téléchargeable (ou DLC) et les achats dans l'appli (ou IAP) en une fonction de gestion. L'introduction d'Add-ons facilite le processus de création de contenu additionnel pour les développeurs. Elle facilite également la recherche de contenu additionnel et les achats directement depuis la page de l'application pour les consommateurs. Cliquez ici pour en savoir plus.

L'avenir n'a jamais été aussi prometteur pour le gaming VR, avec des franchises originales qui continuent de grandir, des annonces de nouveaux jeux et une gamme d'outils et d'idées qui rendent la construction plus simple que jamais. Nous aurons davantage de nouvelles à partager dans les prochains jours, alors soyez à l'écoute jusqu'au 19 mars pour vous tenir informés.