"Breach", un documentaire immersif sur l'esport Le documentaire d'une heure suit le parcours de Florian, capitaine d'une équipe esport, alors qu'il se lance à corps perdu dans le défi de se qualifier pour la plus grande compétition Tom Clancy's Rainbow Six Siege

L'agence créative française Biborg annonce aujourd'hui la sortie d'un documentaire gratuit long format intitulé Breach sur gTV, une nouvelle chaîne de contenu vidéo d'Ubisoft. Ce documentaire suit le joueur professionnel Florian "ZephiR" Perrot pendant son année en tant que capitaine d'une équipe Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Le film met en avant les moments forts, personnels et professionnels, les difficultés et les succès que Florian va rencontrer tout au long de son parcours.

Breach a pour but d'offrir un aperçu immersif et exclusif des coulisses de l'esport :

Florian "ZephiR" Perrot est le capitaine de l'équipe Rainbow Six Siege de Vitality, une structure majeure de l'esport français. Après s'être établis comme des adversaires de taille auprès des meilleurs joueurs du monde, l'équipe se prépare pour une troisième année de Pro League marquée par l'arrivée du Six Major Paris.

Ces cinq jeunes français aux parcours atypiques vont devoir prouver qu'ils sont capables de décrocher leur place pour le championnat et représenter la France sur une scène compétitive en pleine expansion.

"L'idée de produire ce documentaire est venue immédiatement lorsque nous avons rencontré ZephiR, c'est une chance d'avoir suivi son parcours et d'avoir intégré une communauté extraordinaire pour cette première expérience de réalisateur de long métrage documentaire.

J'espère que ce film permettra à celles et ceux qui ne connaissent pas le monde de l'esport d'avoir un aperçu de l'incroyable aventure humaine, de la richesse des émotions traversées, de la sagesse et de la grande sincérité que livrent ces joueurs, qui pour se dépasser doivent faire face à leurs propres doutes et vulnérabilités, ils nous rappellent que le véritable adversaire à maîtriser est toujours soi-même."

Entouré de ses proches et de ses coéquipiers, Florian va tout mettre en oeuvre pour amener l'équipe au tournoi international alors qu'il traverse une période charnière de sa vie où ambition, réalité et prise de conscience jouent un rôle déterminant.

Cette immersion au coeur de l'esport français permet d'introduire, en toile de fond, un secteur encore parfois méconnu pour célébrer une aventure humaine poignante : celle d'un jeune à la poursuite d'un rêve qui devient peu à peu une réalité.

Breach, en version originale française, est disponible avec des sous-titres anglais et allemands. Biborg, l'agence créative et studio de production du film, a enregistré les séquences en 2019, avec le soutien d'Ubisoft et de Team Vitality. L'agence a reçu des accès sans précédent à la vie personnelle et professionnelle des protagonistes, ainsi qu'au circuit compétitif international de Rainbow Six Siege.