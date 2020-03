Guide des métiers 2020 : infographiste 3D Il met en forme les scénarios, environnements, personnages ou effets spéciaux

Les tâches d'un infographiste 3D peuvent être très variées. Des animateurs 3D spécialisés aux généralistes 3D, l'éventail est large. L'infographiste 3D met en forme les scénarios, environnements et personnages d'une animation, d'un jeu vidéo ou des effets spéciaux d'un film. Pour cela, il crée sur ordinateur des figures et des objets selon des spécifications. Cela commence généralement par un dessin grossier ou une sculpture, réalisé par exemple en argile. Selon ce prototype, les premiers modèles 3D sont ensuite construits et progressivement recouverts de couches de texture de plus en plus détaillées jusqu'à ce qu'ils aient l'aspect le plus réel possible. Pour un personnage, par exemple, une peau monochrome, pauvre en détails, est d'abord tirée sur le squelette 3D, puis des éléments tels que des pores, des écailles ou des poils fins sont ajoutés. Les modèles sont ensuite animés : les infographistes 3D les laissent courir, conduire ou voler et calculent, par exemple, le comportement de la lumière et des ombres à la surface.

Une diversité de métiers

Derrière le terme infographiste, on trouve donc plusieurs types de spécialisations complémentaires. Graphiste 3D, modeleur 3D, rigger, animateur 3D, animateur motion capture, graphiste effets spéciaux, lighter… Toutes ces spécialités permettent de donner vie aux personnages en tenant compte d'un grand nombre de contraintes techniques.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +3 à bac +5

Salaire mensuel brut : De 2 000 € à 2 800 €

Il est donc nécessaire d'avoir une vraie maîtrise d'un large panel de logiciels de création 2D et 3D, mais aussi de comprendre le fonctionnement des moteurs de jeux. Dans le jeu vidéo notamment, il est fondamental qu'il connaisse toutes les contraintes techniques des autres corps de métier, car il est régulièrement amené à collaborer avec eux. La 3D se développant dans de nombreux secteurs, de la médecine à l'architecture, en passant évidemment par tous les médias vidéo, l'infographiste doit opérer une véritable veille permanente sur les évolutions de son métier.

Qualités requises

Bonnes notions de dessin

Notions d'anatomie et d'architecture

Créativité

Travail en équipe

Acquis de fin d'études

Maîtrise des logiciels 2D et 3D (3ds Max, Maya…) et d'animation

Connaissance des outils de level design

Paroles de professionnels : Katia Gueret

Ancienne élève de l'école Créajeux, elle est free-lance infographiste 2D/3D.

En quoi consiste le métier d'Infographiste 3D ?

Il consiste à créer sur ordinateur les différents éléments visuels d'un jeu vidéo. Les personnages, décors, objets, mais également texturer et animer ces éléments. Du dessin à l'animation 3D, les infographistes 3D donnent vie à tous les éléments d'un film comme d'un jeu vidéo. Dans l'univers du jeu vidéo, il peut être amené à se spécialiser. Il peut devenir character designer dont la tâche principale consiste à créer et proposer des concepts de personnages et à les modéliser. Il peut devenir également environment artist. Ce métier consiste à créer, proposer et réaliser des concepts de décors et d'environnements extérieurs. Les modeleurs 3D se spécialisent dans la mise en trois dimensions des objets, décors ou personnages, tandis que l'animateur effectue l'animation en 3D des personnages, animaux, éléments graphiques du jeu. L'aminateur-rigger s'occupe plus spécifiquement du " squelette " interne d'un personnage 3D afin que ce graphisme puisse être animé. Par la suite, il pourra poursuivre sa carrière comme directeur artistique. Après quelques années d'expérience, un infographiste 3D peut accéder au poste de directeur artistique.

À quel stade de développement d'un jeu l'Infographiste 3D intervient-il ?

L'infographiste 3D interviendra principalement au moment de la production du jeu. Il est souvent amené à participer également à la préproduction.

À quel profil de personnalité conseilleriez-vous ce métier ?

Pour exercer le métier d'infographiste, il faut posséder un sens artistique développé, il faut aimer créer, être curieux, mais également observateur. Il est essentiel de maîtriser les outils informatiques et être capable de travailler en équipe. L'infographiste ne doit pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses constamment, il est nécessaire d'être rigoureux et autonome.

À quoi une personne qui se destine à ce métier devrait-elle s'intéresser également ?

Aux métiers transverses. Game designer, programmeurs, aux autres métiers de l'infographie, à tous les métiers avec lesquels elle va travailler ainsi qu'aux métiers d'art.

En dehors du jeu vidéo, dans quelles industries un Infographiste 3D peut-il trouver un emploi ?

La publicité, l'architecture, la joaillerie, l'automobile, l'ameublement, la décoration d'intérieur, l'illustration (BD, etc.), film d'animation, serious game : tous ces secteurs recourent à des Infographistes 3D.

Guide 2020 des métiers et des écoles du numérique

Cette fiche est extraite du hors série "Guide 2020 des métiers et des écoles du numérique" édité par Jeux Vidéo Magazine disponible chez votre marchand de journaux au prix de 6,50 €. Ci-contre cliquez pour découvrir des extraits des autres métiers.

Les offres d'emploi pour les métiers de l'image

Fiches métiers disponibles