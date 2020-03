App Annie annonce les meilleurs éditeurs pour 2020 Les jeux, les divertissements et les applis de rencontre au sommet du classement

App Annie a annoncé aujourd'hui les lauréats de son prix annuel Top Publisher Award, qui récompense les éditeurs les plus innovants et les plus performants du monde entier. Les 52 meilleurs éditeurs, mesurés d'après les estimations des revenus des appstores au cours de la dernière année civile, proviennent de 12 pays.

"Nous félicitons ce groupe exceptionnel d'éditeurs de téléphonie mobile du monde entier", a déclaré Theodore Krantz, directeur général d'App Annie. "Les trois principaux éditeurs, Tencent, Netease et Activision Blizzard, ont conservé leur position de leader tandis que sept nouvelles entreprises sont entrées dans le Top 52. Nous avons le privilège de travailler avec un grand nombre d'éditeurs, en fournissant les analyses qui contribuent au maintien de leur innovation, tout en offrant aux consommateurs des expériences étonnantes".

Cette année encore, les éditeurs asiatiques dominent la liste. Plus de la moitié des principaux éditeurs ont leur siège dans cette région, dont cinq des dix premiers. Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre d'éditeurs de premier plan, soit 17.

Les éditeurs de jeux continuent de dominer les rangs, les jeux ayant accaparé 72 % des dépenses des appstores pour l'année. Les grandes entreprises du secteur social, mixi et Line, sont en tête pour la monétisation des appstores, avec le succès des jeux et des applications de divertissement. Les recettes d'abonnement dépassent la croissance globale du marché, la demande d'applications de divertissement et de rencontres explosant. L'IAC et Netflix sont les plus performants dans le cadre des 2020 Top Publisher Awards, l'IAC (Match Group) s'emparant pour la première fois de la première place parmi les éditeurs non spécialisés dans les jeux.

"Avec autant de jeux et d'applications de qualité disponibles pour les consommateurs, c'est un privilège d'être parmi les plus grands éditeurs au monde", a déclaré Maya Okui, directrice générale de la division commerciale des jeux chez Line. "Nous continuerons à proposer des jeux et des applications Line qui sont uniques à Line pour les utilisateurs du monde entier, en s'appuyant sur des partenaires importants comme App Annie".

"Les Sept Péchés Capitaux : Grand Cross, The King of Fighters Allstar, Koongya Draw Party, BTS World, et d'autres ont obtenu des résultats extraordinaires sur le marché mondial avec des qualités de jeu différenciées", a déclaré Seungwon Lee, co-PDG de Netmarble Corp. "Cette année, nous nous concentrerons davantage sur le renforcement de notre compétitivité mondiale en nous appuyant sur nos propres marques et nos célèbres IP".

"Les applications de rencontre ont connu une forte croissance sur mobile ces dernières années", a déclaré Jusine Sacco, directrice de la communication du Match Group (IAC). "Le fait que l'une de nos applications, Tinder, soit classée en tête de toutes les applications non liées aux jeux dans le monde prouve à quel point les expériences mobiles sont essentielles pour nos clients et pour notre succès".

Parmi les lauréats de cette année, on compte plusieurs éditeurs qui se sont inscrits pour la première fois sur la liste, ainsi que des éditeurs qui ont fait des remontées impressionnantes dans les rangs. Zynga, Google et Scopely ont tous vu leur classement augmenter de manière remarquable, puisque chacun d'entre eux a gagné dix places. Disney, Sea, Moon Active sont entrés dans le Top 52, en plus d'un nombre croissant d'éditeurs de jeux en Chine, dont Lilith, 37games, Long Tech Network et Yotta Games.

Top 10 2020 des éditeurs par chiffre d'affaires (siège social France)

Top 52 2020 des éditeurs par chiffre d'affaires