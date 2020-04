gamescom 2020 : les dernières nouvelles de l'organisation Expansion significative des formats numériques - gamescom aura certainement lieu en ligne à la date habituelle - Ré-évaluation mi-mai du format gamescom au parc des expositions de Cologne - remboursement des visiteurs et exposants assuré

Les organisateurs de la gamescom ont revu leurs projets pour cette année : même si le plus grand événement mondial pour les jeux vidéo n'aura pas lieu avant cinq mois, certaines des mesures prévues ont déjà été annoncées à la lumière de la crise du Corona Virus. Les formats numériques existants tels que gamescom : Opening Night Live et gamescom seront désormais considérablement étendus et de nouveaux modules ajoutés.

Après que des millions de fans à travers le monde aient suivi la gamescom en ligne l'année dernière, les records devraient également être dépassés en 2020. Koelnmesse et Game (German Games Industry Association) ont annoncé conjointement que la gamescom se déroulera certainement au moins dans un format numérique du 25 au 29 août, ces dates ne devraient pas être reportées. Il en va de même pour la conférence des développeurs devcom (22 au 24 août), qui démarre la semaine de la gamescom.

Une évaluation sera réalisée mi-mai sur la manière dont la gamescom pourrait également avoir lieu sur le site de Cologne, sur la base des derniers développements de la pandémie et en collaboration avec les autorités de l'Etat. Si un événement sur place est possible, il y aura également plus d'informations à ce stade sur les changements à apporter afin d'assurer pleinement la sécurité sanitaire de tous les visiteurs. Toutes ces possibilités ont été envisagées en collaboration avec les principaux exposants, tous les plans de la gamescom se poursuivent donc pleinement.

Dans le même temps, les organisateurs s'assurent que les visiteurs recevront un remboursement pour les billets déjà payés et les exposants seront remboursés en totalité pour les paiements effectués à Koelnmesse si la gamescom ou devcom ne peut pas avoir lieu sur place à Cologne par ordre officiel. De plus amples informations sur les formats numériques seront annoncées dans les prochains mois.

"Des millions de fans dans le monde entier sont enthousiasmés par la gamescom 2020. C'est pourquoi nous sommes déterminés à célébrer les dernières nouvelles, annonces et premières mondiales avec la communauté cette année encore fin août. Compte tenu de la crise du Corona Virus, nous développons à fond tous les formats numériques afin que la gamescom 2020 puisse au moins se dérouler numériquement dans tous les cas. Nous atteignons déjà des millions de fans de la gamescom dans le monde avec le show mondial gamescom : Opening Night Live et le portail gamescome now. L'élargissement de notre stratégie numérique est la voie à suivre dès maintenant", explique le directeur général de Game, Felix Falk.

"Gamescom et Koelnmesse figurent déjà parmi les pionniers du numérique dans le paysage des salons internationaux. Nous considérons donc également cette crise comme une chance d'implémenter encore plus les formats d'événements numériques, la gamescom 2020 offre la plate-forme idéale pour cela. Lorsque nous réévaluerons la situation à la mi-mai pour tous les formats de la gamescom au parc des expositions de Cologne, la santé de nos visiteurs sera notre priorité absolue. Il va sans dire que les préparatifs sont bien avancés physiquement et numériquement", explique Oliver Frese, directeur général de Koelnmesse GmbH.