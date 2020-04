Roblox met gratuitement à disposition son programme de "Game Design" et de ressources de codage

En période de confinement et pour faciliter l'apprentissage, Roblox propose désormais des webinaires gratuits sur Roblox Studio à destination des enseignants.

Un nouveau guide pratique est également mis en ligne pour les enfants et adolescents afin de les encourager à créer leurs propres jeux sur la plateforme.

Roblox, plateforme internationale de jeux en ligne réunissant plus de 120 millions de joueurs, annonce aujourd'hui un ensemble d'initiatives gratuites d'apprentissage en ligne avec Roblox Education. Cette démarche a pour objectif de soutenir à la fois les enseignants et les parents dans la continuité des études des plus jeunes et d'aider ces derniers à continuer à apprendre et découvrir tout en restant chez eux.

Game Design & Ressources de Codage

Le nouveau programme de Roblox certifié ISTE, "Teaching Remotely" (Enseigner à distance), comprend plus de 100 heures de contenu gratuit pouvant être utilisé pour enseigner les bases de la conception et du coding dans le cadre de l'apprentissage à distance. Les enseignants peuvent y apprendre à configurer Roblox Studio, l'outil de développement en ligne gratuit pour créer et publier sur la plateforme. Ils peuvent également utiliser "Team Create" pour permettre aux élèves de collaborer ensemble sur des projets. "Teaching Remotely" comprend également des conseils sur la manière de configurer une classe virtuelle ainsi que des programmes éducatifs pour les enfants (plus de 10 ans) et adolescents (13 ans et plus).

Webinaires "Roblox Studio"

Roblox lance également des webinaires gratuits "Roblox Studio" avec des programmes pour les professeurs intéressés par l'enseignement du développement de jeux vidéo. Ces séances interactives d'une heure seront offertes deux fois par mois jusqu'en mai et ouvertes jusqu'à 1 000 enseignants chacune. Les sujets de la session comprennent une introduction à Roblox et à l'enseignement à distance, un axe "Digital Civility" et "Online Safety" ainsi qu'un suivi pas-à-pas (un enseignant Roblox sert de guide au travers d'une leçon spécifique) pour des programmes adaptés à l'âge de chacun. Les informations pour s'inscrire aux quatre sessions ou visionner leur replay sont disponibles sur le site web "Teaching Remotely".

Comment créer un jeu Roblox

Le nouveau programme "Learn & Explore" (Apprendre et Explorer) propose une série de leçons pour aider les enfants et les adolescents à créer, à leur propre rythme, leurs premiers jeux Roblox. Les développeurs débutants peuvent y apprendre les principes de base de la conception de jeux et du coding avec des tutoriels faciles à suivre, comme apprendre par exemple à construire un parcours d'obstacles ou à concevoir un vaisseau spatial. Des tutoriels plus approfondis sur le coding, le développement de jeux et la conception sont également disponibles pour ceux qui cherchent à créer des environnements immersifs à partir de zéro.

Apprendre et explorer de manière ludique

Roblox lance aussi un nouveau type de jeu "Learn & Explore" pour fournir un accès facile à des expériences plus éducatives sur la plateforme. Parmi les jeux proposés dans cette nouvelle catégorie, vous trouverez notamment Bird Simulator, où vous pourrez ressentir la sensation de vol comme si vous étiez un oiseau tout en recherchant des baies et de l'eau, et Word Bomb, un jeu offrant la possibilité de se mesurer aux autres en apprenant à épeler des mots et à les taper rapidement à l'ordinateur.