Trust Esport investit 1M€ dans Anybrain pour rendre le jeu en ligne plus sûr et plus équitable

Anybrain, start-up co-fondée par des doctorants et ingénieurs de l'Université de Minho à Braga au Portugal, spécialisée en Intelligence Artificielle et en traitement de mégadonnées, a reçu un investissement en capital de 1 million d'euros de la part du fonds TRUST Esport, géré par Apicap et spécialisé dans le financement et l'accompagnement d'entreprises innovantes du secteur du divertissement et des compétitions de jeux vidéo.

Anybrain, experte dans l'analyse des données comportementales issues des interactions homme-machine, développe une technologie et des services à l'attention des studios de jeux vidéo, permettant notamment l'identification des joueurs, la lutte contre la triche, le contrôle de l'âge et du niveau de fatigue.

"Après plus de 4 ans de recherches et développement, nous sommes très heureux de pouvoir mettre notre technologie brevetée en application dans l'industrie du gaming et de l'Esport", déclare André Pimenta, président et co-fondateur d'Anybrain, dont le projet est de proposer aux studios "des solutions faciles à intégrer et compatibles avec les principales plateformes de développement de jeux", notamment Unreal Engine, Unity, Source et Cry Engine.

Anybrain est le cinquième investissement, en moins d'un an, du fonds Trust Esport, géré par Apicap. Cet investissement illustre parfaitement la thèse du fonds, visant à financer en amorçage des projets innovants, basés dans l'Union Européenne, et en faire des champions internationaux de ce secteur en très forte croissance.

"Plusieurs freins limitent encore aujourd'hui le développement de l'Esport sur Internet, notamment en matière de sécurité et d'équité", ajoute Matthieu Dallon, co-fondateur de Trust Esport, "les solutions apportées par les équipes extrêmement qualifiées d'Anybrain vont rapidement devenir des standards et contribuer aux futurs dispositifs RSE des entreprises de l'industrie du jeu".

La société Anybrain, basée à Braga au Portugal, emploie 10 personnes et a été co-fondée avec le soutien des fonds Hovione Capital (Peter Villax) et Eggnest (Miguel Calado), par :

André Pimenta, CEO, ingénieur diplômé d'un doctorat en Intelligence Artificielle et Sciences Informatiques de l'Université de Minho.

Serafim Pinto, CTO, ingénieur diplômé d'un master en Sciences Informatiques de l'Université de Minho, spécialisé en Machine Learning et Computer Vision.

Davide Carneiro, CRO, ingénieur diplômé d'un doctorat en Machine Learning et sciences des mégadonnées de l'Université de Minho.

Paulo Novais, membre du directoire, docteur en Intelligence artificielle, professeur associé de l'Université de Minho et président de l'APPIA (Association portugaise pour l'intelligence artificielle).