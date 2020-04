Conçus en collaboration avec les meilleurs fabricants de PC, plus de 30 systèmes fins et légers, d'une épaisseur de 20 mm ou moins, ainsi qu'une centaine de modèles seront commercialisés cette année auprès du grand public, des commerces et des professionnels. Cette collaboration permet également à Intel d'optimiser les ordinateurs portables de jeu afin qu'ils prennent en charge les dernières technologies, notamment :

La 10e génération propose également le nouvel Intel Core i7-10875H, équipé d'un Turbo permettant d'atteindre jusqu'à 5,1 GHz2, de huit coeurs et de 16 threads, destiné aux joueurs, aux créateurs et aux utilisateurs confirmés, polyvalents et exigeants.

Au sommet trône le processeur Intel Core i9-10980HK de 10e génération, présentant des performances sans pareilles à tous les niveaux grâce à un Turbo permettant d'atteindre jusqu'à 5,3 GHz, ses huit coeurs, ses 16 threads et sa mémoire cache Intel Smart Cache de 16 Mo. Le processeur débloqué Intel Core i9-10980HK de 10e génération équipe les ordinateurs portables les plus puissants destinés aux joueurs et créateurs, permettant à ces derniers de personnaliser, d'optimiser et d'ajuster les performances du processeur.[5]

Les joueurs optent de plus en plus pour des PC portables et attachent autant d'importance à la possibilité de jouer tout en voyageant qu'aux performances brutes de leur ordinateur, mettant la vitesse du processeur au 3ème rang des éléments les plus importants[2]. Dotés de performances exceptionnelles généralement disponibles sur les PC de bureau, les processeurs pour PC portables Intel Core de 10e génération délivrent plus de performances grâce à un Turbo permettant d'atteindre jusqu'à 5,3 GHz[3], ses 8 coeurs et ses 16 threads pour offrir des expériences de jeu immersives avec une réactivité incroyable, des performances constantes pendant le jeu. Les jeux et les applications continuent de dépendre des coeurs haute fréquence et Intel repousse les limites des fréquences pour offrir la meilleure expérience de jeu sur ordinateur portable.

Notes et références

* Basé sur la fréquence turbo maximale du processeur Intel Core i9-10980HK atteignant 5,3 GHz, dépassant tous les autres produits mobiles disponibles à partir d'avril 2020. Comprend l'utilisation d'Intel Thermal Velocity Boost. L'expérience utilisateur varie en fonction de la charge de travail. Voir les notes de fin et les mentions légales pour plus de détails.

[1] Avertissement : la modification de la fréquence d'horloge ou de la fréquence de mémoire du PC et/ou de la tension risque (i) de réduire la stabilité du système et la durée de vie du système, de la mémoire et du processeur, (ii) de provoquer une défaillance du processeur et de tout autre composant du système, (iii) de diminuer les performances du système, (iv) d'entraîner un échauffement supplémentaire ou d'autres dommages et (v) d'affecter l'intégrité des données du système. Intel décline toute responsabilité quant au fait que la mémoire sera adaptée à un usage particulier, y compris si celle-ci est utilisée avec une fréquence d'horloge et/ou une tension modifiée. Veuillez vous rapprocher du fabricant de la mémoire pour toute question relative à la garantie ou tout renseignement complémentaire.

[2] Source : Intel GIA Laptop Buyer Study Q1'20 | Q : Before you purchased this [device], what features were important in deciding which device to buy ?

[3] Comprend l'effet thermique de la fonction Intel Thermal Velocity Boost (Intel TVB), qui augmente de manière automatique et opportune la fréquence d'horloge au-dessus des fréquences de la technologie Intel Turbo Boost monocoeur et multicoeur, selon la différence entre la température affichée par le processeur et sa température maximale, et la disponibilité de la puissance turbo. Le gain de fréquence et la durée dépendent de la charge de travail, des capacités du processeur et de sa solution de refroidissement.

[4] Based on Intel Core i9-10980HK's highest achievable max turbo frequency of 5.3GHz, exceeding all other mobile products available as of April 2020. See configuration disclosure for details. No product or component can be absolutely secure.

[5] (Débloqué) La modification de la fréquence d'horloge ou de la tension risque d'endommager ou de réduire la durée de vie utile du processeur et de tout autre composant du système, et de réduire la stabilité et la performance du système. La garantie des produits peut ne pas s'appliquer en cas d'utilisation du processeur au-delà de ses caractéristiques techniques. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous rapprocher du fabricant du système et des composants.

[6] Mesures réalisées sur Red Dead Redemption 2 en comparant le processeur Intel Core i9-10980HK au processeur Intel Core i7-7920HQ

[7] Mesures réalisées sur SYSMark*2018 en comparant le processeur Intel Core i9-10980HK au processeur Intel Core i7-7820HK

[8] Mesures réalisées sur Blender RUG 1013 en comparant le processeur Intel Core i9-10980HK au processeur Intel Core i7-7820HK

[9] Mesures réalisées à partir d'une charge de travail d'export vidéo 4K RUG 1006 dans Power Director en comparant le processeur Intel Core i9-10980HK au processeur Intel Core i7-7820HK

[10] Mesures réalisées sur Assassin's Creed Odyssey en comparant le processeur Intel Core i7-10750H au processeur Intel Core i7-7700HQ

[11] Mesures réalisées à partir d'une charge de travail d'export vidéo 4K RUG 1006 dans Power Director en comparant le processeur Intel Core i7-10750H au processeur Intel Core i7-7700HQ

[12] Mesures réalisées sur SYSMark*2018 en comparant le processeur Intel Core i7-10750H au processeur Intel Core i7-7700HQ

[13] Presque trois fois plus rapides. ~3 fois plus rapides : les affirmations d'Intel relatives au Wi-Fi 6 sont fondées sur des tests réalisés en interne par Intel à une distance de 3 m avec un débit moyen de 1 521 Mb/s en Wi-Fi 6 (160 MHz) contre un débit moyen de 541 en 802.11ac (80 MHz), soit un débit 2,8 fois supérieur. Les tests réalisés dans un rayon de 68 m délivrent un débit 4,2 fois supérieur, passant d'un débit moyen de 102 Mb/s en 802.11ac (80 MHz) à un débit moyen de 423 Mb/s en Wi-Fi 6 (160 MHz). Débit mesuré dans le laboratoire d'Intel sur un Dell* Latitude 5491 fonctionnant sur Windows 10* sur une table tournante (1 tour par minute). Débit moyen déterminé à partir de plusieurs tests. Points d'accès utilisés : Asus* AX88U, version du firmware 3.0.0.4.384_5640 (Wi-Fi 6) et Asus* AC66U, version du firmware 3.0.0.4.382_50470. Afin d'atteindre de tels débits, il est nécessaire d'utiliser des routeurs réseau Wi-Fi 6 ayant la même configuration.

[14] La technologie Intel WiFi 6 AX201 nécessite des configurations matérielles spécifiques

[15] Fonctionnalités uniquement disponibles sur quelques modèles

[16] Mesures réalisées sur SYSMark*2018 en comparant le processeur Intel Core i9-10980HK au processeur Intel Core i7-7820HK

[17] La mémoire Intel Optane nécessite une configuration matérielle et logicielle spécifique. Rendez-vous sur www.intel.com/OptaneMemory pour en savoir plus sur les exigences de configuration.

Les logiciels et les charges de travail utilisés dans les tests de performances peuvent avoir été optimisés pour les performances uniquement sur les microprocesseurs Intel.

Les tests de performance, tels que SYSmark et MobileMark, sont mesurés à l'aide de systèmes informatiques, de composants, de logiciels, d'opérations et de fonctions spécifiques. Toute modification de l'un de ces facteurs peut entraîner une variation des résultats. Vous devriez consulter d'autres informations et tests de performance pour vous aider à évaluer pleinement vos achats envisagés, y compris la performance de ce produit lorsqu'il est combiné avec d'autres produits. Pour des informations plus complètes, visitez www.intel.com/benchmarks.

Les résultats de performance sont basés sur des tests aux dates indiquées dans les configurations et peuvent ne pas refléter toutes les mises à jour accessibles au public. Voir sauvegarde pour les détails de configuration. Aucun produit ou composant ne peut être absolument sûr.

Vos résultats peuvent varier.