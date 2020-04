VaKarM.net présente le documentaire "Un Major de légende : Team-LDLC à la DreamHack Winter 2014"

L'association de presse VaKarM.net, site d'actualités Counter-Strike numéro un en France, dévoile un documentaire revenant sur l'incroyable parcours de l'équipe française Team-LDLC à la DreamHack Winter 2014, le quatrième Major de l'histoire de CS : GO.

Réalisé par Jordi "shiGERU" Ferrer, ce documentaire vous replonge dans la compétition la plus folle jamais organisée et vous propose de revivre, à l'aide de nombreuses images d'archives, le premier sacre mondial d'une équipe française sur Counter-Strike : Global Offensive. Il s'agit sans doute de l'un des plus grands moments de l'histoire du sport électronique.

Des bannissements pour tricherie à la veille de l'événement à la magnifique grande finale entre Team-LDLC et Ninjas in Pyjamas, en passant, bien sûr, par le célèbre "boostgate" des Suédois de fnatic ayant enflammé la toile, ce documentaire de 43 minutes retrace une compétition dont notre mémoire collective n'est pas prête d'oublier la trame.

NB : Le documentaire est entièrement sous-titré en anglais directement sur le lecteur.