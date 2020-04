Gamestream : Forte hausse des connections aux plateformes de streaming de jeux vidéo

Alors que la pandémie de Coronavirus entraîne des mesures de confinement dans la quasi-totalité des pays développés, de nombreux services en ligne bénéficient d'un boom d'activité.

Après Amazon, Netflix ou encore Spotify, c'est au tour de Gamestream, spécialiste des solutions de jeux vidéo en streaming à destination du marché professionnels (opérateurs télécoms, secteur du tourisme & hospitalier) de communiquer des données issues de la consommation des Jeux Vidéo hébergés sur ses serveurs.

Gamestream permet d'accéder à un catalogue de plus de 150 jeux vidéo en résolution HD et 4K destinés à un public familial et comprenant de nombreuses références telles que les licences Disney Interactive, Square Enix, Capcom, Konami, Codemasters, Plug In Digital, Wired Productions, ou encore Focus Home Interactive.

L'exemple de l'opérateur Etisalat

Cet opérateur leader en zone MEASA (Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud) avec 148 millions d'utilisateurs répartis dans 16 pays a lancé ELife courant 2019, une offre de Gaming destinée aux souscripteurs de son IPTV Fibre aux Emirats-Arabes-Unis.

Ce service de cloud gaming a connu en une semaine une hausse de plus de 300% de nouvelles sessions.

Comme le précise Ivan Lebeau, CEO de Gamestream :

Notre offre de Jeux Vidéo en streaming bénéficie de serveurs hautes performances et d'une couverture mondiale nous permettant de faire face à des fortes montées en charge et de garantir ainsi une expérience de jeu optimale sur TV, PC et mobile. Nous anticipons dans les semaines à venir en cas de poursuite du confinement une augmentation à quatre chiffres des ouvertures de sessions sur nos plateformes En cette période de confinement, le Jeu Vidéo joue incontestablement un rôle de lien social et de renforcement des liens familiaux. On retrouve parmi les Jeux les plus populaires sur nos services, les jeux de sport (PES 2020 Lite, Tennis World tour), les jeux d'aventure (Lego Star Wars III), les jeux de course (DiRT Rally) ou encore les jeux de combat (Ultra Street Fighter IV)."

Le Jeu Vidéo, une activité propice à l'évasion, à la concentration et à la socialisation

Selon la dernière étude du SELL "71% des français jouent au moins occasionnellement, 96% pour les 10-17 ans".

Si le jeu vidéo permet de s'évader dans un monde virtuel, il permet aussi de développer de bons réflexes cognitifs. Comme le souligne une étude publiée en 2019 dans la revue Frontiers in Human Neuroscience, il est en effet possible d'établir une série de liens entre les aspects neuronaux et cognitifs, en particulier en ce qui concerne l'attention, la persévérance, l'habilité visuo-spatiale et le mécanisme de récompense et de valorisation.