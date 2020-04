Les téléchargements de jeux augmentent de 30% pendant le confinement

App Annie, spécialiste du marché des applications mobiles, publie aujourd'hui les chiffres des jeux mobiles pour le premier trimestre 2020. Ce nouvel index fait état d'un nouveau trimestre exceptionnel, notamment dû aux différents confinements mis en place dans les pays.

23,4 milliards de dépenses consommateurs dans le monde au premier trimestre 2020

Avec les gouvernements et les entreprises du monde entier qui demandent aux consommateurs de pratiquer la distanciation sociale, les gens passent plus de temps que jamais chez eux. Ces changements importants dans la vie quotidienne des gens ont entraîné un nouveau comportement sur mobile. Au premier trimestre 2020, les consommateurs ont dépensé plus de 23,4 milliards de dollars dans les magasins d'applications, soit le plus gros montant jamais atteint en termes de dépenses de consommation. Il y a également eu plus de 31 milliards de téléchargements de nouvelles applications, soit une augmentation de 15 % par rapport au quatrième trimestre 2019, dont 40 % pour les jeux. Les téléchargements de jeux pour mobiles ont augmenté, avec des téléchargements hebdomadaires de jeux en mars 2020 en hausse de 30 % par rapport au quatrième trimestre 2019.

Les consommateurs ont téléchargé plus de 13 milliards de jeux au premier trimestre 2020

Les téléchargements de jeux sur Google Play ont augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre près de 10 milliards de téléchargements au premier trimestre 2020. Sur iOS, les téléchargements de nouveaux jeux ont augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente, atteignant 3 milliards d'euros. Les jeux représentent une part plus importante de l'ensemble des téléchargements sur Google Play que sur iOS, respectivement 45 % et 35 %. Pour une analyse de l'ensemble du marché des applications, consultez notre indice du marché des applications au premier trimestre 2020.

Du point de vue des genres, les jeux de réflexion, de simulation et d'action ont connu la plus forte croissance des téléchargements d'une année sur l'autre.

La Chine et les Etats-Unis ont été les plus grands marchés sur iOS en termes de téléchargements de jeux au premier trimestre 2020, ainsi que les deux plus grands moteurs de croissance d'une année sur l'autre. Le genre Arcade a été le plus important en termes de téléchargements sur iOS, suivi par les genres Action et Simulation. Parallèlement, les genres Arcade et Simulation ont été les principaux moteurs de croissance d'une année sur l'autre.

Les consommateurs ont dépensé plus de 16,7 milliards de dollars en jeux pour mobiles au premier trimestre 2020

Les consommateurs ont dépensé 5 % de plus pour les jeux au premier trimestre 2020 qu'au quatrième trimestre 2019, avec des taux de croissance similaires sur iOS et Google Play. Les jeux représentent 65% de l'ensemble des dépenses des consommateurs sur iOS et 85 % sur Google Play.

La croissance des dépenses consommateurs à partir du quatrième trimestre de 2019 a été menée par les Etats-Unis et la Corée du Sud. Sur iOS, la Chine a été le marché le plus important en termes de dépenses de consommation, avec une croissance de 15 % par rapport au quatrième trimestre 2019. En février 2020, les téléchargements hebdomadaires moyens de jeux en Chine sur la boutique iOS ont augmenté de 80 % par rapport à 2019. Alors que de plus en plus de marchés dans le monde adoptent des politiques de distanciation sociale plus strictes, App Annie s'attend à une nouvelle augmentation des téléchargements et des dépenses consommateurs en matière de jeux mobiles.

Sur Google Play, les jeux de rôle et les jeux de stratégie ont été les genres les plus importants en termes de dépenses consommateurs au premier trimestre 2020. Sur iOS, les jeux de rôle, d'action et de stratégie ont été les genres les plus importants, les jeux de stratégie étant ceux qui ont connu la plus forte croissance à partir du quatrième trimestre 2019.

Top & Breakout Games du premier trimestre 2020

Woodturning from Voodoo a été lancé en décembre 2019 et est devenu le troisième jeu le plus téléchargé ce trimestre. D'autres jeux aux mécanismes similaires comme Wood Shop et Soap Cutting ont également été lancés vers la fin de 2019 et ont également connu une forte croissance des téléchargements au cours du premier trimestre.

Lineage 2 a été lancé au quatrième trimestre 2019, et a rapidement grimpé dans le classement des dépenses de consommation pour atteindre la sixième place. En tant que portage du MMORPG en ligne sur PC, Lineage 2 est un autre exemple de l'arrivée d'une console ou d'un jeu PC sur mobile. Soutenu par des écrans plus grands, un meilleur matériel et une connectivité accrue, Call of Duty : Mobile, lancé avec succès en 2019, est une preuve supplémentaire de la viabilité des jeux pour consoles sur mobile. À mesure que nous avançons vers 2020, nous sommes impatients de voir un plus grand nombre de nos jeux favoris sur console faire le saut vers le mobile.

Gardenscapes - New Acres de Playrix a grimpé de 5 places pour devenir le 8e jeu le plus populaire auprès des consommateurs ce trimestre. Gardenscapes et Homescapes, tous deux de Playrix, sont des jeux de puzzle qui incluent également un mécanicien de construction. L'utilisation de méta-couches, des éléments qui viennent s'ajouter au gameplay de base, est devenue de plus en plus courante dans tous les genres.

Les consommateurs téléchargent de plus en plus de jeux pour se divertir à la maison. Inscrivez-vous à notre webinaire du 8 avril, à 11h PT / 14h CET ou 14h BST /15h CET pour nos lecteurs européens, où nos analystes discuteront des changements que nous constatons dans le comportement des consommateurs, tant dans les applications de jeu que dans les autres.