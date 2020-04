L'IIM prévoit des aménagements exceptionnels pour les étudiants sans stage

Les étudiants de l'IIM qui devaient effectuer un stage en entreprise pour valider leur année universitaire 2019-2020, et dont le stage a été annulé en raison du confinement, ont la possibilité de l'effectuer dans une 'Agence IIM' créée à cette occasion inédite.

Depuis quelques semaines, notre pays vit une situation tout à fait exceptionnelle. L'épidémie de Covid-19 sévit en France et dans le monde. Depuis le 17 mars, nous sommes rentrés dans une période de confinement dont la date de fin n'est pas encore fixée. Les entreprises qui accueillent traditionnellement des stagiaires sont de fait extrêmement impactées, soit parce que leur activité est ralentie ou à l'arrêt, soit parce qu'elles ne peuvent plus garantir un encadrement minimal pour les étudiants qu'elles reçoivent en stage.

Or le stage en entreprise constitue une étape très importante dans le cursus des étudiants de l'IIM (Institut de l'Internet et du Multimédia) : c'est l'occasion de valider ses capacités à intégrer une équipe, à prendre des initiatives et à assumer son autonomie dans un environnement professionnel réel.

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ayant donné son autorisation pour faire quelques aménagements justifiés aux règlements pédagogiques, la Direction de l'IIM propose la création d''Agences' qui permettront une alternative partielle, voir totale, pour la validation des stages des années 3, 4, 5 et MBA.

5 Agences - correspondant aux 5 axes métiers de l'IIM - sont ainsi créées au sein de l'Etablissement :

Communication digitale et e-business,

Développement web,

Création et Design,

Jeux vidéo,

Animation 3D.

De début avril à mi-juillet, chaque "agence" fait travailler, à distance, les étudiants sans stage de sa spécialité, sur des projets orientés entreprise. Ces projets sont proches de situations d'entreprise (réponse à des concours, mise en place de PoC (Proof of Concept), missions de content marketing, conception de chartes graphiques, réalisations de jeux vidéo ou de films 3D…).

Pour chaque Agence, un "tuteur agence", intervenant de l'IIM, manage les étudiants comme s'ils étaient des collaborateurs d'entreprise en télé-travail. Il joue le rôle de tuteur d'entreprise et d'évaluateur.

Cette opportunité concerne essentiellement des étudiants en 3e année - et quelques 4e et 5e années (ainsi que certains MBA) - , actuellement sans stage ou dont le stage a été interrompu.

Ils peuvent ainsi rejoindre l'Agence de leur axe dès que possible et y collaborer à temps plein

Les étudiants seront ensuite évalués de la même manière qu'un stage classique sur :

un rapport d'activité

Une évaluation du tuteur agence en remplacement du tuteur en entreprise

une soutenance individuelle, en visio-conférence si nécessaire

En cas de stage finalement trouvé ou dont l'activité reprendrait, celui-ci reste prioritaire et les étudiants doivent alors privilégier et rejoindre leur entreprise d'accueil.

Par ailleurs, le délai maximum de fin de stage est allongé pour les étudiants de 5ème année et la période obligatoire minimum de stage et/ou en agence est ramenée à 3 mois ½ (76 jours). L'IIM reste en attente des conditions de fin de confinement pour adapter le stage des étudiants de première année qui doit démarrer début juillet.

Cette crise s'est déclenchée en pleine période de stage pour de nombreuses promotions, et elle a généré de vives inquiétudes de nos étudiants et de leurs parents. Nos équipes pédagogiques ont su réagir très rapidement pour concevoir et mettre en oeuvre, dès début avril, ce dispositif original d'agence stage. Il nous a semblé la meilleure solution alternative pour garantir la montée en compétences et la validation de l'année."

déclare Emmanuel Peter, Directeur de l'IIM.