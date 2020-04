Gamers Assembly : l'Association FuturoLAN annonce deux nouveaux événements

Suite à la propagation du virus Covid-19 en France et dans le monde, la Gamers Assembly Festival Edition 2020 qui devait se tenir du 11 au 13 avril au Parc des Expositions de Grand Poitiers, a été annulée.

Cette année, ce sont plus de 2 500 Joueurs qui étaient attendus sur une quinzaine de tournois, et 50 000€ de cashprize à se répartir entre les vainqueurs.

Une trentaine de stands étaient d'ores et déjà confirmés pour accueillir les 25 000 visiteurs attendus à Poitiers.

L'annulation de la GA entraîne avec elle celle de la 3ème édition des Poitiers, Esports Meetings, les rendez-vous d'affaires plébiscités par les acteurs de l'écosystème esport français.

Gamers Assembly Online

https://online.gamers-assembly.net/

#GAonline

Pour garder le contact avec sa communauté et la remercier de sa fidélité, l'Association FuturoLAN innove et propose pour la première fois une Gamers Assembly Online Edition du 11 au 13 avril 2020.

Les tournois à l'honneur sur cette édition spéciale :

Fortnite Duo Trophy Epic Games

AOC Gaming Rocket League Trophy Psyonix

Les Challenges Joueurs Libres

Les joueurs disposant déjà d'une place pour la GA 2020 bénéficient automatiquement et gratuitement d'une place sur le même jeu de la GA Online (Fortnite Duo, Rocket League, Joueur Libre).

Les premières phases de qualification sur Fortnite se sont tenues les 6 et 7 avril dernier, et les joueurs se retrouveront le 13 avril prochain pour la Grande Finale commentée en direct par Doigby, bien connu sur la scène de la communauté.

Nous remercions nos partenaires, Grand Poitiers, Epic Games et AOC Gaming, qui nous permettent de proposer cet événement à nos fans.

L'ensemble de l'événement pourra être suivi sur les plateformes de diffusion en ligne et sur nos réseaux sociaux :

Le portail de diffusion sur le site de l'événement : https://online.gamers-assembly.net/

Le Fortnite Duo Trophy avec la Doigby TV : https://www.twitch.tv/doigby/

L'AOC Gaming Rocket League Trophy avec les commentateurs de la WebTV Rocket Baguette : https://www.twitch.tv/rocketbaguette

Les Challenges Joueurs Libres seront disponibles sur la chaine officielle de la GA : https://www.twitch.tv/GATV_Joueurs_Libres

Gamers Assembly Respawn Edition

https://respawn.gamers-assembly.net/

#GArespawn

La Gamers Assembly renaît de ses cendres : nous ne pouvions attendre 2021 pour proposer à nos communautés de nous rejoindre à Poitiers, et c'est avec un plaisir immense que l'Association FuturoLAN annonce la Gamers Assembly Respawn Edition, les 12 et 13 septembre prochains au Parc des Expositions de Grand Poitiers.

L'événement proposera comme à son habitude, mais sous un format allégé, tournois et compétitions, spectacle, stands et animations.

Les tournois, le programme et les contenus sont encore en cours de définition.

Grand Poitiers sera de nouveau le Partenaire Titre de la manifestation, et mettra tout en oeuvre pour accompagner l'organisation dans la réussite de cet événement.

Notre équipe partenariat est à votre disposition pour étudier toute opportunité de collaboration sur ce prochain événement. N'hésitez pas à nous contacter sur partnersfuturolan.net

Restez connectés pour être les premiers informés de tous les détails de la manifestation !

Toutes les informations à venir sur nos réseaux sociaux.