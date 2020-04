Créez des jeux de A à Z avec Unity : une 3e édition entièrement réécrite, fondée sur la version 2020 de Unity

On ne conçoit plus les jeux avec Unity de la même façon qu'en 2015. Partant de ce constat, Anthony Cardinale a entièrement recomposé son livre autour de deux nouveaux exemples fils conducteur.

L'objectif du livre reste le même : vous initier au développement de jeux avec Unity et le langage C#. L'approche pédagogique également : un apprentissage global, par strates, de telle sorte que vous soyez très rapidement en mesure de créer un premier jeu fonctionnel, puis vous amener à l'enrichir en approfondissant vos connaissances.

L'auteur a choisi cette fois de vous mettre le pied à l'étrier avec la création d'un mini-jeu de golf pour smartphones et tablettes : découverte de Unity, bases du scripting et introduction à un ensemble de notions générales telle que la physique, les collisions, la gestion des événements, la caméra, les menus et interface graphique, l'optimisation. Le second module, pour sa part, élargira votre palette d'outils à travers la réalisation d'un FPS pour PC : modélisation avec ProBuilder, gestion de plusieurs caméras, création d'une intelligence artificielle, système de points de vie, etc.

Ces deux modules couvrent l'ensemble des thèmes abordés par les trois premiers modules des précédentes éditions. Le dernier module sur le réseau et les jeux multijoueurs a été supprimé suite à l'abandon d'Unet par Unity. La 2D n'est plus traitée de manière spécifique.

Les jeux développés sont testables ! Mini-Golf sur GooglePlay, FPS en webGL ou version PC.

I. Votre premier mobile

II. Un FPS 3D pour PC

3e édition

Pagination : 340 pages

ISBN (papier) : 978-2-8227-0791-6

Impression en couleur

Prix : 36 €

À partir de 18 € en numérique sur www.d-booker.fr

Les deux modules sont disponibles séparément sous forme d'e-book

ISBN : 978-2-8227-0852-4 et 978-2-8227-0856-2

Prix : 15,99 € chacun

Anthony Cardinale est développeur certifié Unity, formateur et auteur de plusieurs livres sur le développement de jeux. Expert en développement d'applications en réalité augmentée et réalité virtuelle, il travaille pour le compte de grands groupes industriels.

En raison du confinement, seules les éditions numériques sont pour l'instant disponibles !

L'édition imprimée doit attendre la remise en route des distributeurs et des librairies.

Titre : Créez des jeux de A à Z avec Unity - 3e édition

Auteur : Anthony Cardinale

Editeur : D-BookeR

