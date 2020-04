8e Indie Game Contest : appel à jeu

8e Indie Game Contest : Les soumissions pour le Festival 2020 sont ouvertes

Les soumissions de jeux pour le 8ème Indie Game Contest sont officiellement ouvertes !

Au centre de la section Jeu vidéo et Réalité virtuelle, l'Indie Game Contest est une compétition internationale de jeux vidéo indépendants qui célèbre leur richesse et leur extrême variété. Une douzaine de jeux sont sélectionnés puis présentés pendant toute la durée du festival en accès libre.

Des jeux comme Into the Breach, Superhot, Scourgebringer ou The Textorcist étaient ainsi finalistes bien avant leur sortie officielle.

Un jury de professionnels issus du paysage vidéoludique (créateurs, vidéastes, journalistes) récompense l'un des finalistes en lui attribuant l'Octopix. De plus, le public est invité à voter pour son jeu favori, attribuant ainsi le Prix du public.

Cette année, l'Indie Game Contest évolue ! Auparavant réservé aux jeux non-distribués, les jeux éligibles sont désormais ceux sortis en 2020 ou ceux encore à l'état de développement, que leur date de sortie soit annoncée ou non.

Le formulaire de soumission est à retrouver ici.

Date limite : 15 juin.

Pour jeter un oeil à la programmation de l'édition précédente, c'est ici.

Que vous soyez une équipe d'étudiants, une créatrice amatrice ou un studio indé rôdé, l'Indie Game Contest s'adresse à vous !