Découvrez l'initiative Play At Home (Jouez à la maison) Restez en sécurité et emparez-vous d'Uncharted : The Nathan Drake Collection et de Journey gratuitement à partir du 16 avril jusqu'au 6 Mai, à 01h00.

Les gens du monde entier font ce qu'il faut en décidant de rester chez eux pour enrayer la propagation du Covid-19. Nous remercions vivement tous ceux qui pratiquent la distanciation sociale et prenons très au sérieux notre responsabilité de plateforme de divertissement. C'est pour cette raison que nous demandons à notre communauté de continuer à faire le bon choix et de Jouer à la maison (Play At Home).

Pour remercier tous ceux qui font cet effort afin de réduire l'impact de cette pandémie, Sony Interactive Entertainment est ravi d'annoncer l'initiative Play At Home.

Play At Home a deux objectifs : tout d'abord, fournir des jeux gratuits pour que la communauté PlayStation puisse continuer à se divertir depuis son domicile ; et enfin mettre en place un fond pour aider les petits studios de jeux indépendants, qui éprouvent peut-être des difficultés financières et à continuer d'offrir des expériences de qualité à tous les joueurs.

Des jeux gratuits pour jouer à la maison

Pour soutenir l'initiative Play At Home, PlayStation essaiera de rendre cette période difficile un peu plus divertissante en proposant Uncharted : The Nathan Drake Collection et Journey en téléchargement gratuit pendant une durée limitée du 16 avril 01h00 (CEST) au 6 mai 2020 01h00 (CEST). Une fois obtenus, ces jeux seront définitivement à vous.

Pour la plupart d'entre vous, pas besoin de présenter Uncharted : The Nathan Drake Collection. Ce recueil de trois jeux par les experts de Naughty Dog comporte de nombreux personnages légendaires et des chasses au trésor comme s'il en pleuvait.

Journey, quant à lui, est une magnifique aventure récompensée aussi touchante que mystérieuse. Le message du jeu est atemporel et peut-être plus important que jamais à l'heure actuelle.

Pour ne pas trop éprouver l'accès à Internet, SIE a réduit le débit des téléchargements aux Etats-Unis et en Europe. Ceux-ci pourraient donc prendre un peu plus longtemps. Nous vous remercions de votre compréhension.

Promouvoir la créativité

Les développeurs indépendants sont cruciaux pour la communauté des jeux vidéo, et nous comprenons les épreuves auxquelles les petits studios peuvent être confrontés. Dans cette optique, SIE a développé un fond pour leur venir en aide pendant cette période difficile. Nous avons assigné 10 millions de dollars pour soutenir nos partenaires développeurs indépendants. Nous vous fournirons très prochainement plus d'informations sur ce fond et les critères de participation.

Pendant cette période de distanciation sociale, nos fans se sont tournés vers les jeux vidéo pour éprouver un peu de répit et de divertissement. Chez Sony Interactive Entertainment, c'est un privilège pour nous que de pouvoir fournir ce divertissement si important. Nous savons que ce n'est pas grand-chose, mais nous sommes ravis de pouvoir offrir notre soutien à nos joueurs, nos communautés et nos partenaires.

Source Blog Playstation