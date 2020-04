SteelSeries annonce l'acquisition de Nahimic, leader dans le domaine des solutions audio 3D gaming

SteelSeries, spécialiste des périphériques gaming, annonce aujourd'hui l'acquisition de la société française A-Volute, leader dans le domaine des solutions audio 3D dans l'univers du jeu vidéo. Cette acquisition permettra à SteelSeries de poursuivre son essor et d'asseoir sa réputation d'acteur majeur et incontournable dans le monde de l'audio gaming, aussi bien en hardware qu'en software.

Depuis près de deux décennies, SteelSeries est l'un des chefs de file de l'industrie gaming, offrant des périphériques de haute qualité aux professionnels et aux amateurs de gaming. Intégré aux jeux et applications, le logiciel SteelSeries Engine est utilisé chaque jour par des millions de personnes à travers le monde. La gamme de casques Arctis, déjà maintes fois récompensée, a redéfini les standards de la catégorie et fixé une norme d'excellence en matière de matériel audio gaming.

A-Volute est le développeur leader dans le domaine des logiciels d'audio gaming. Basés en France, à Singapour et Taiwan, ses 150 collaborateurs, dont plus de 20 ingénieurs dédiés à l'audio, à la technologie DSP, aux pilotes et aux softwares, s'investissent chaque année en Recherche & Développement.

La roadmap de développement logiciel d'A-Volute intègre la sortie de fonctionnalités uniques et pertinentes qui correspondent parfaitement à l'offre actuelle et à la stratégie de SteelSeries pour sa plate-forme SteelSeries Engine. L'intégration de la talentueuse équipe d'ingénierie d'A-Volute accélérera considérablement la vision et le développement de SteelSeries pour son logiciel. De plus, la base de clients existants d'A-Volute, y compris les principaux fabricants d'ordinateurs portables dédiés au gaming, témoigne de la qualité de ses solutions actuelles.

"Nous sommes extrêmement heureux de rejoindre l'équipe de SteelSeries", a déclaré Tuyen Pham, PDG d'A-Volute. "Notre objectif a toujours été de créer des expériences audio exceptionnelles, et nous ne pouvions pas rêver d'un meilleur partenaire que SteelSeries !"

"Avec nos innovations primées qui ont redéfini l'expérience audio de jeu et notre logiciel SteelSeries Engine, l'intégration d'A-Volute dans la famille SteelSeries nous semblait tout à fait naturelle et nous sommes extrêmement ravis de nous associer à Tuyen et ses équipes", a déclaré Ehtisham Rabbani, PDG de SteelSeries. "Leur excellence dans les logiciels audio nous aidera à bonifier davantage l'expérience des joueurs."

"L'acquisition d'A-Volute par SteelSeries ajoutera encore plus d'outils à son arsenal pour continuer à montrer la voie dans le domaine de l'audio gaming", a déclaré Lars Cordt, associé chez Axcel, actionnaire majoritaire de SteelSeries. "L'équipe d'A-Volute a fait un excellent travail en créant de nouveaux outils pour améliorer l'audio, et notre collaboration contribuera dans le futur à l'essor du logiciel SteelSeries Engine."

A-Volute est une entreprise privée acquise par SteelSeries ApS. Les parties ont convenu de garder secrètes les conditions financières de cette transaction qui devrait être conclue avant l'été. Dans le cadre de cette transaction, A-Volute a été conseillée par LPA-Law et Inflexion Points Technology Partners SAS.