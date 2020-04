Goblinz Studio participe à Add On, un live twitch sur la création de jeux vidéo du 27 au 30 avril

Lundi, mardi et mercredi prochain aura lieu la conférence en ligne Add On. Originellement prévue en évènement accolé au Stunfest, le confinement a fait que ces conférences sont maintenant gratuites et streamées en ligne.

Ces conférences sur le game design, la programmation ou encore le graphisme sont organisées par Atlangames.

Elles seront animées par ExServ, Merry, Nat'ali et Quineapple.

Mercredi 29 avril 15h00 - Producer pour Goblinz Studio, Tavrox vous parlera du jeu d'auteur et notamment comment réaliser un petit projet avec une forte vision et peu de budget.

Jeudi 30 avril 15h00 - Narrative Designer pour Goblinz Studio, Léonard vous parlera des mods et dialogues de Morrowind

Conférences en ligne

Planning des conférences

Lundi 27 avril

14h30 : Discours d'ouverture par Charlotte Buchet, présidente d'Atlangames

: Discours d'ouverture par Charlotte Buchet, présidente d'Atlangames 15h00 : Pia Jacqmart & Anthony Jauneaud : Dialogue sur le Dialogue Interactif, animée par Nat'ali

: Pia Jacqmart & Anthony Jauneaud : Dialogue sur le Dialogue Interactif, animée par Nat'ali 16h30 : Benjamin Anseaume : Sega, Nintendo, Square Enix : travailler avec beaucoup plus gros que soi, animée par ExServ

: Benjamin Anseaume : Sega, Nintendo, Square Enix : travailler avec beaucoup plus gros que soi, animée par ExServ 18h00 : Clément Duquesne : Sonoriser l'écosystème VR de Paper Beast, animée par Quineapple

Mardi 28 avril

13h30 : Anaïs Lehoux & Pierre-Vincent Cabourg : Foretales, jouer la carte de la créativité sous contrainte, animée par ExServ

: Anaïs Lehoux & Pierre-Vincent Cabourg : Foretales, jouer la carte de la créativité sous contrainte, animée par ExServ 15h00 : Grhyll : Caméras 3D dynamiques dans Haven, animée par ExServ

: Grhyll : Caméras 3D dynamiques dans Haven, animée par ExServ 16h30 : Christophe Galati : Créateur de jeux vidéo et résidences artistiques : mon expérience à la Villa Kujoyama, animée par Quineapple

: Christophe Galati : Créateur de jeux vidéo et résidences artistiques : mon expérience à la Villa Kujoyama, animée par Quineapple 18h00 : Arvi Teikari : Designing of Baba Is You, animée par Merry

Mercredi 29 avril

15h00 : Yannick Elahee : Solo Game Dev : realasing games with a creative vision, animée par ExServ

: Yannick Elahee : Solo Game Dev : realasing games with a creative vision, animée par ExServ 16h30 : Kevin Remeuf : Représentation animale dans le jeu vidéo : trouver l'équilibre entre réalisme et anthropomorphisme, animée par Merry

: Kevin Remeuf : Représentation animale dans le jeu vidéo : trouver l'équilibre entre réalisme et anthropomorphisme, animée par Merry 18h00 : Pedro Medeiros : Pixel Art Workflow, animée par Nat'ali

Jeudi 30 avril