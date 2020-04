emlyon business school s'investit de façon inédite dans l'esport Accompagnée par le Gaming Campus, l'école internationale ouvre la pratique esport à tous ses étudiants dans son Programme Sport, partie intégrante de l'obtention des diplômes

Fidèle à sa constante volonté d'innovation, emlyon business school annonce une dynamique d'investissement ambitieuse autour de la pratique de l'esport pour tous ses étudiants. Elle est accompagnée dans cette démarche inédite par le Gaming Campus, 1er campus européen qui forme aux métiers de l'industrie du jeu vidéo.

Depuis 2 ans et comme sur l'ensemble de ses programmes sport, emlyon permet à ses étudiants de perfectionner leur pratique esportive avec un coach professionnel. Ils valident ainsi des crédits ECTS en jouant à League of Legends (LoL), l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Parmi son vivier de joueurs, une équipe LoL s'est constituée et représentera l'école lors de la prochaine Coupe de France des Ecoles Supérieures de Commerce, le 26 avril 2020, sur la plateforme O'Gaming en partenariat avec Riot Games.

Aujourd'hui, emlyon business school décide de généraliser et de professionnaliser l'encadrement de la pratique esport pour tous ses étudiants.

Une nouvelle discipline à part entière

emlyon business school, grande école reconnue pour ses enseignements en management, déclare l'esport comme discipline car, bien au-delà du divertissement, celui-ci développe des soft skills pleinement transposables dans le monde de l'entreprise : capacité d'analyse stratégique, esprit d'équipe, gestion du stress, prise de décision et pilotage de la performance…

Mickaël Romezy, Directeur des Sports à emlyon business chool explique ce choix : "L'esport incarne très bien notre état d'esprit early makers : il casse les codes avec la digitalisation et incarne une belle réussite de globalisation ! A l'instar d'un sport physique, l'esport demande énormément d'entraînement et requiert des compétences en calcul des risques ou leadership, dignes de celles de grands chefs d'entreprise. Nos étudiants, comme notre corps professoral, ont parfaitement compris ce que cette pratique encadrée pouvait leur apporter dans leur avenir professionnel."

Afin de garantir une évaluation fiable et juste des étudiants et avec l'aide du Gaming Campus, l'école a adapté sa grille de notation à la discipline de l'esport.

Collaboration étroite avec le Gaming Campus

Pour mener à bien ce projet précurseur, emlyon s'allie au Gaming Campus, qui abrite 4 écoles spécialisées dans le jeu vidéo (management, développement informatique, design et esport).

Depuis sa création, le campus a démontré son expertise pointue, par son approche pédagogique innovante et adaptée à la réalité du marché. Mais aussi par sa capacité à rassembler l'ensemble de l'écosystème gaming au service de ses étudiants (intervenants professionnels, entreprises partenaires, équipes professionnelles esport…)

Cette collaboration vise à répondre à 3 grands objectifs :

1.L'accès à l'esport pour tous les étudiants emlyon business school

Les étudiants qui choisissent l'esport ont accès à la plateforme d'apprentissage en ligne développée par le Gaming Campus. Ils bénéficient d'une multitude d'outils visant à les accompagner dans leur pratique : Coaching de groupe en live pour échanger en direct avec un professeur d'esport, des exercices corrigés pour mettre en pratique, des cours vidéo pour revoir les bases et des quiz enrichis pour valider les acquis.

Dans une première phase de test, 100 étudiants emlyon business school seront pris en charge dès la rentrée d'octobre 2020, sur 3 jeux (League of Legends, Fortnite et FIFA). L'accès à la plateforme sera par la suite étendu à tous les étudiants désireux de pratiquer l'esport.

2.La participation à des compétitions esport officielles

Les athlètes esport les plus prometteurs d'emlyon business school bénéficieront d'un entraînement intensif conduit par le Gaming Campus. Avec pour objectif d'améliorer les performances individuelles et collectives, ce stage proposera également une préparation physique et mentale, du media training et des exercices à la prise de parole en public. De quoi participer à de premières compétitions esport.

3.Accompagner la reconversion professionnelle des athlètes esport

emlyon business school est depuis longtemps engagé dans la reconversion des athlètes sportifs de haut niveau en leur proposant des programmes de formation tels que le Global Business Bachelor of Administration, le Programme Grande Ecole ou encore le Programme Général de Management Online. Cette opportunité est étendue à l'ensemble des athlètes esportifs de haut niveau qui souhaitent anticiper leur reconversion. Gaming Campus assistera emlyon business school dans sa commercialisation.

"La démarche d'emlyon business school est un signe fort. Il s'agit de la première grande école internationale à engager un plan d'action global autour de l'esport. L'envergure et la réputation internationale de l'école confirme l'attrait de la pratique esportive pour les nouvelles générations mais aussi ses vertus physiques et mentales. Je me félicite que emlyon considère l'esport comme une discipline officielle dans le parcours d'obtention de ses diplômes. Cette décision en fait une école avant-gardiste et je suis certaine que d'autres suivront" déclare Valérie Dmitrovic, Directrice Général de Gaming Campus.

L'esport en chiffres

3 milliards $ de CA dans le monde prévu en 2022

445% de croissance sur les 5 dernières années

En France, plus de 5 millions de personnes suivent les compétitions

En France, plus de 2 millions de pratiquants

34 ans : l'âge moyen d'un pratiquant français

99,6 millions de spectateurs pour la finale des mondiaux de League of Legends

(Source : Boursorama - avril 2019)