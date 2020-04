Une journée entière de jeu dans le monde entier : Yana en dit plus sur son programme

Les organismes esport et sportif AS Roma, LAFC, Fnatic, Ninjas in Pyjamas, North and Natus Vincere répondent présents et affichent leur soutien au projet Yana.

Des parties de FIFA 20, Fortnite, Rainbow Six, World of Warships et bien d'autres seront diffusées sur Facebook Gaming et Twitch le 2 mai 2020 de 13h à minuit.

La Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) s'associe à Yana pour étendre la diffusion des contenus à travers les pays d'Asie du Sud et faire de Yana un évènement résolument international.

Yana, l'évènement gaming international ayant pour but de réunir les gens grâce aux jeux vidéo le 2 mai prochain, est heureux de dévoiler une première vague d'évènements et de talents pour le stream officiel qui se déroulera sur Facebook Gaming et Twitch. Le monde étant actuellement confiné, et l'isolement ayant un impact substantiel sur notre quotidien, Yana souhaite relier les personnes entre elles grâce à la force des communautés gaming du monde entier. Yana a été pensé de manière à encourager les joueurs d'à travers le monde à s'unir grâce à leurs jeux favoris et ainsi démontrer que l'isolement ne doit pas être une fatalité, tout en promouvant les règles de distanciation sociale. Yana a vu le jour récemment, grâce notamment au soutien de marques et éditeurs éminents, à l'instar de Barclays, Facebook Gaming et Ubisoft.

La Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) s'associe à Yana pour étendre la portée de diffusion d'une sélection de streams en Malaisie et dans les pays voisins d'Asie du Sud-Est. Yana proposera ainsi un évènement définitivement international avec une diffusion live en Amérique du Nord, Europe et Asie du Sud-Est. Le livestream officiel de 12h sur Facebook Gaming et Twitch accueillera plusieurs athlètes et équipes esport de renom qui participeront à divers évènements sur des jeux vidéo phares, offrant ainsi leur talent à tout à chacun, des joueurs les plus occasionnels aux plus compétitifs. Un premier planning se dévoile, tandis que plus d'informations sur de nouveaux évènements devraient être communiquées prochainement.

Des mini-jeux Minecraft en soutien à la Children's Society : les joueurs et leurs parents sont conviés à jouer en famille à Minecraft, sur n'importe quelle plateforme. Yana a mis en place un serveur de jeu dédié pour l'évènement Minecraft : Java Edition, pour lequel les intéressés peuvent s'inscrire sur yana.gg. Ces modes de jeu incluent les mini-jeux populaires "Splegg", dans lequel les joueurs peuvent se jeter des oeufs afin se faire tomber de leur plateforme flottante, et "WaterWars", où il est question d'éviter l'eau jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur.

La FIFA 20 Yana Cup soutenue par Barclays : des clubs de football et des équipes esports à l'image de l'AS Roma, Brøndby IF, Fnatic, LAFC, LDN UTD, Malmo FF, Ninjas in Pyjamas, NoFuchsGiven, North et Real Betis s'affronteront sur FIFA 20 sur PS4.

Le Yana Battle Royale Rumble featuring Fortnite : hébergé sur la plateforme de tournois GamerzArena, la compétition permettra aux joueurs amateurs de s'illustrer en participant au live Yana.

Rainbow : hébergé par Ubisoft, deux joueurs professionnels - Leon Giddens de Team Secret et Luke Kendrew de Natus Vincere - choisiront chacun 4 joueurs de leur communauté comme équipiers pour un match d'anthologie. L'équipe gagnante choisira un gage pour ses concurrents.

Zwift Race : la plateforme en ligne d'entrainement et de course pour cyclistes et coureurs verra s'affronter parmi les meilleurs hommes et femmes sur un circuit de course virtuel à travers Londres. Admirez les performances d'équipes professionnelles comme la Canyon SRAM et Arkea-Samsic contre les plus grands spécialistes de Zwift, Indoor Specialist, Canyon ZCC et Evoq.Bike.

Football Manager 20 Yana Challenge : le présentateur James Allcott animera ce segment de Yana sur Football Manager 20 pendant 60 minutes de direct et une compétition fantastique offrira une chance à l'un des participant de se frayer un chemin à travers une future version de Football Manager en tant que footballer. Pendant la phase de préparation, Bidstack promouvra l'initiative Yana et cet évènement spécial du 2 mai en mettant en avant des publicités dans Football Manager 2020 en utilisant leur technologie publicitaire intégrée.

#WarshipAreNotAlone : Wargaming hébergera une heure de livestream sur World of Warship, soutenue par des influenceurs et pendant lequel des manoeuvres navales et directives seront partagées afin que les joueurs puissent les reproduire chez eux. En plus, Wargaming offrira des codes bonus pour des objets premium dans World of Warship pendant la journée. Postez une photo de vous en train de jouer à World of Warship suivie du #WarshipAreNotAlone et tagguez un ami afin qu'il fasse de même pour obtenir un code ! Le défi sera mis en avant sur les canaux officiels Wargaming ainsi que sur le stream.

Yana Live Lounge : point final de la soirée, le Yana Live Lounge offrira des performances en direct d'artistes célèbres qui joueront leurs morceaux emblématiques de jeux vidéo tels que Tony Hawk, Gears of War, FIFA, Red Dead Redemption et bien plus !

En parallèle du live officiel, les éditeurs et marques partenaires offriront une série d'évènements et compétitions :

Just Dance Social Competition : partagez une photo sur Twitter et/ou Instagram de vous en train de danser avec le #JustDanceWithYana et ainsi tentez de remporter un exemplaire de Just Dance 2020.

Green Man Gaming & Chillblast Fastest PC : Green Man Gaming, le distributeur leader de jeux dématérialisés et Chillblast, le constructeur d'ordinateurs custom multi-récompensé au Royaume Uni, s'associent pour créer le PC gaming le plus rapide au monde d'une valeur de 10,000$ et mettent en jeu ce lot épique pour un spectateur chanceux.

"Suite au Movement Control Order, la réponse Malaisienne pour réduire le nombre de cas de Covid-19, les Malaisiens sont confinés depuis plusieurs semaines maintenant. Afin de montrer notre soutien au mouvement Yana, la MDEC souhaite aller plus loin. Ce n'est une question de ce que l'on peut faire en local ou non. Nous voulons également inclure les territoires voisins à la Malaisie de toute l'Asie du Sud Est. Ce faisant, nous pourrons aider nos compatriotes et autres habitants de toute la région à se sentir moins seuls en transmettant le magnifique message que Yana représente, You Are Not Alone (Vous n'Etes Pas Seuls). Rejoignez-nous pendant nos présentations et parties de jeu en tous genres, produites par nos comparses Malaisiens et autres créateurs de la région. Jouons chacun de notre côté, tous ensemble !" Raconte Hasnul Hadi Samsudin, Vice-Président et Digital Creative Content du MDEC.

Colin Johnson, Directeur de Team Fnatic ajoute : "Avoir la possibilité de continuer à faire ce que l'on aime pendant que d'autres ne le peuvent plus est une vraie bénédiction. Tekkz et Fnatic sont fiers de s'engager auprès de Yana à l'occasion de la compétition FIFA et ainsi montrer que l'on peut continuer à être actif et engagé ensemble en cette période difficile. Merci de nous avoir impliqués et nous sommes impatients d'être le 2 mai !"

Jonas Gundersen, COO de NiP poursuit quant à lui : "C'est une si belle initiative ! De celles dont on a envie de faire partie dès le départ. Notre jeune et prometteur Ollelito représentera NiP et nous sommes certains qu'il nous rendra fiers, tout en contribuant à une cause importante. #Goninjas !"

Enfin, Christian Fuchs, Vainqueur de la Leicester City Premier League et gérant de NoFuchsGiven esports termine : "NoFuchsGiven esports et notre joueur, Dariosh Krowner, sont excités à l'idée de s'investir dans le projet Yana pendant la compétition FIFA. Avec autant de personnes à travers le monde étant seules et enfermées, c'est vraiment super de voir autant de passionnés se réunir et utiliser l'esport comme lien entre eux et ainsi rendre l'isolement plus vivable. Merci aux équipes de Yana de nous avoir impliqué, nous sommes impatients d'être le 2 mai."

Les joueurs sont invités à créer leur propre contenu et à partager leur activité sur les réseaux sociaux en utilisant le #Yana officiel ainsi que #PlayApartTogether et ainsi propager le message You Are Not Alone aux joueurs du monde entier.

Si vous souhaitez participer à l'évènement en créant du contenu ou vous connecter pour participer au livestream officiel, enregistrez-vous sur Yana.gg. Suivez le livestream officiel le 2 mai sur Facebook Gaming et Twitch. Pour faire vos dons, rendez-vous sur la plateforme Just Giving.