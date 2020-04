MWM, 4e éditeur français d'apps en revenu ouvre son studio de jeux mobiles

MWM annonce ouvrir son propre studio de jeux vidéo mobiles. Pour cela la société, forte d'une récente levée de fonds de 50 millions d'euros, projette d'embaucher une nouvelle équipe d'experts en vue d'imaginer et de créer de nouveaux hits games musicaux et créatifs.

MWM, 400 millions de téléchargements, 4ème plus gros éditeur français en revenu

Depuis 2012 et la sortie de sa toute première application, edjing Mix, MWM est devenu l'un des acteurs incontournable de la créativité sur mobile. Avec une gamme de plus de 15 apps couvrant les principaux besoins dans la musique (production, utilitaires, apprentissage), MWM comptabilise aujourd'hui plus de 400 millions de téléchargements à travers le monde. Classée 4ème plus gros éditeur français en revenu selon les chiffres officiels de App Annie , MWM est également rentable depuis plusieurs années. Forte d'une récente levée de fonds de 50 millions d'euros en mars 2020, MWM ambitionne maintenant d'élargir sa gamme de produits aux jeux vidéos mobiles après avoir validé un premier succès avec sa suite de jeux musicaux : Drums, Piano et Guitare.

Prolonger l'expérience des apps aux jeux créatifs

Avec plus de 8 années d'expérience dans le développement d'applications mobiles, MWM a acquis une forte expertise dans la user acquisition et peut se reposer sur sa base utilisateurs. Un fort levier que la société compte naturellement exploiter pour le développement de son studio. "Toute l'idée est de capitaliser sur notre savoir-faire pour gagner en efficacité et en rapidité sur un marché déjà ultra-compétitif. Un choix d'autant plus naturel que le gaming est l'un des secteurs qui scale le mieux en terme de volume utilisateurs", explique Alexis Bacot, Head of Mobile.

Le casual et l'ultra-casual : derrière la simplicité, des problématiques complexes

"Malgré le nombre de pièces maîtresses déjà en place sur l'échiquier, il reste encore un certain nombre de challenges à relever", ajoute Alexis Bacot. Car derrière les apparences simplistes des jeux casual ou ultra-casual se cachent des problématiques particulièrement complexes de gameplay, d'accessibilité et de tendances faisant appel à beaucoup de data-science et d'analyse. Un savoir-faire que MWM possède déjà et compte mettre à profit pour optimiser la performance de ses jeux.

Une équipe d'experts à recruter

Si MWM peut s'appuyer sur son expérience dans les apps mobiles, il lui faut maintenant s'entourer des meilleurs experts du jeu vidéo. Pour cela, MWM compte sur le recrutement d'une équipe d'une quinzaine de seniors en game design, game art, game development, tools, motion design, testing et publishing management. "Tout le challenge pour cette nouvelle équipe sera de prendre le train en marche pour comprendre cette nouvelle forme de produit et les tendances du marché pour rapidement passer de trend follower à trend setter. C'est un gros défi à relever, mais nous avons la chance d'être encore une petite équipe au fort niveau de flexibilité. Tout est à construire. C'est comme créer un startup, mais avec un partenariat idéal avec un publisher à taille humaine qui comprend l'écosystème, le développement et qui surtout a les reins solides pour soutenir nos ambitions" fini par argumenter Alexis Bacot.

MWM en quelques chiffres