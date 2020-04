Lancer une carrière dans le jeu vidéo : le livre complet Voici le premier livre francophone à aider la recherche d'emploi dans le jeu vidéo

"Lancer sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo" est un livre numérique destiné aux personnes souhaitant travailler dans le développement de jeu vidéo. Ce livre transmet des conseils et recommandations pour améliorer les candidatures dans des studios de jeu vidéo et ainsi augmenter les chances de travailler dans le développement.

Enormément de débutants éprouvent des difficultés lorsqu'ils postulent pour leurs premiers emplois dans le jeu vidéo. Ils ne savent pas comment se vendre ni comment convaincre de leurs compétences. Les conseils qui leur sont donnés tournent souvent exclusivement autour du CV et de leur portfolio de projets. Pourtant, cela met de côté au moins 50% de ce qui est nécessaire pour se faire une place stable dans le jeu vidéo.

"Lancer sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo" explique comment atteindre les 100% et ainsi augmenter leurs chances de décrocher un emploi dans la création de jeu vidéo : développement personnel et des compétences techniques, structure d'une candidature, la manière d'aborder un entretien, les tests d'embauche et les premiers pas en entreprise… tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer ma carrière.

Ayant suivi un master professionnalisant en game design, Franck Fitrzyk, concepteur de jeu, a vécu le parcours que beaucoup de jeunes suivent aujourd'hui après leur baccalauréat. Il a traversé les difficultés et les interrogations auxquels bons nombres font face chaque année. Alors qu'ils veulent exercer le métier de leur rêve, le manque d'information et la pression sociale autour de la nécessité de travailler est telle qu'une partie des étudiants sont perdus lorsqu'ils partent à la recherche d'un emploi. Avec une concurrence grandissante sur le marché de l'emploi des juniors par les 133 formations liées aux métiers du jeu vidéo recensées en France par le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV), celui-ci estime qu'à peine un étudiant sur deux trouve un emploi dans l'année ayant suivi son parcours scolaire.

Après cinq ans dans l'industrie au sein de Eden Games, Ubisoft Annecy et son propre studio Ultrateam, Franck Fitrzyk se dédie partiellement à l'éducation des nouveaux créateurs de jeux. Il intervient notamment dans des écoles spécialisées pour enseigner le level design. Ayant été à la fois candidat et recruteur ces dernières années, il transmet au travers du livre "Lancer sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo" ses connaissances en matière de recherche d'emploi. Une main tendue aux étudiants souhaitant mettre toutes les chances de leur côté pour trouver un emploi dans le jeu vidéo.

Le livre sera disponible dès le mercredi 29 avril prochain au format numérique au prix de 18€HT. Le livre est d'ores et déjà en précommande sur la plateforme Gumroad.

En raison de la crise du Covid19, la création d'une version imprimée est retardée mais reste envisagée pour seconde partie de l'année. Ce livre est auto-édité et bientôt disponible sur Gumroad et itch.io.

Titre : Lancer sa carrière dans l'industrie du jeu vidéo

Auteur : Franck Fitrzyk

Editeur : Auto-édition

Commander : sur Gumroad