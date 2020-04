Facebook lance son application de jeu autonome sur Google Play

Facebook lance son application de jeu autonome Facebook Gaming à l'échelle mondiale.

Plus de 700 millions de personnes jouent déjà à un jeu en ligne, regardent une vidéo de gaming ou se rejoignent sur Facebook pour en parler. Avec cette application autonome, Facebook permet aux utilisateurs de se retrouver et se connecter plus facilement pour échanger sur leurs jeux, leurs streamers, leurs groupes préférés, etc. Cette application s'appuie sur les retours d'expériences de l'onglet Facebook Gaming lancé sur Facebook App il y a environ un an.

Disponible sur Google Play, Facebook Gaming propose un flux de jeux personnalisé en fonction des types de streamers regardés, des jeux joués et des groupes de jeux rejoints. Elle comprend également de nouvelles fonctionnalités spécifiques comme la possibilité de diffuser en direct des jeux depuis un smartphone vers Facebook.

Depuis l'automne 2018, l'application Facebook Gaming a été téléchargée plus de 5 millions de fois sur Google Play. Comme pour le lancement des tournois Facebook Gaming, Facebook a accéléré le lancement de l'application Facebook Gaming pour divertir les internautes et encourager à maintenir la distanciation sociale pendant la crise liée au Covid-19.