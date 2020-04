L'oeuvre de Peter Molyneux - Les trois (vis)âges d'un créateur Un livre de Raphaël Lucas édité par Third Editions

Un nouveau grand nom du jeu vidéo mis à l'honneur

Après avoir analysé l'oeuvre de grands noms japonais tels que Fumito Ueda (ICO, Shadow of the Colossus) ou Taro Yoko (Drakengard, NieR), Third Editions est cette fois parti explorer l'histoire du jeu vidéo occidental en revenant sur la carrière de Peter Molyneux, concepteur ayant marqué le jeu vidéo en créant le genre god game (Populous, Black & White).

L'Œuvre de Peter Molyneux. Les trois (vis)âges d'un créateur revient de façon minutieuse sur la carrière d'un homme qui n'a cessé de chercher à transcender le jeu vidéo. Le fruit de son travail, de Populous à Fable, lui a d'ailleurs permis d'être l'un des premiers grands noms du médium à recevoir le titre de Chevalier des Arts et des Lettres. Ses ambitions souvent démesurées l'ont aussi mené à de nombreuses désillusions, partagées par des joueurs regrettant d'avoir bu ses promesses.

Un ouvrage conçu en étroite collaboration avec Peter Molyneux

Pour retranscrire et analyser tout en nuances ce parcours ni tout noir ni tout blanc, Raphaël Lucas (auteur de La Légende Final Fantasy I,II & III et de La saga Legacy of Kain chez le même éditeur) a pu s'entretenir avec Peter Molyneux pendant plus de vingt heures, lors de sessions étalées sur plusieurs mois. L'occasion pour le créateur originaire de Guilford de se livrer comme jamais auparavant. Son enfance, ses errances, ses erreurs... De ses périodes les plus heureuses à celles les plus sombres, tous les évènements marquants de sa vie ont été évoqués.

Dans la préface qu'il a rédigée pour l'ouvrage, il revient sur ce que lui ont apporté ces nombreux entretiens, vécus comme une thérapie.

Titre : L'œuvre de Peter Molyneux - Les trois (vis)âges d'un créateur

Auteur : Raphaël Lucas

Editeur : Third Editions

